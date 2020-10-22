Путин подстебнул Украину и заговорил о развитии связей

Глава РФ считает, что странам, которые входили в состав Советского Союза, необходимо развивать связи.
Президент России Владимир Путин заявил, что в Украине после революций экономика (внутренний валовый продукт) так сильно упала, вроде прошла не одна пандемия.
Глава РФ во время общения по видеосвязи с участниками дискуссионного клуба Валдай 2020 сказал, что постсоветским государства нужно развивать связи, и это невыгодно только конкурентам, пишет Telegram-канал РИА Новости.
Российский лидер добавил, что жители стран, которые входили в состав СССР, – люди одного культурного пространства, и снова напомнил о победе над нацизмом.
"…в Украине после "переворотов" такое падение экономики, как будто у них прошла не одна пандемия... постсоветским странам нужно развивать связи, это невыгодно лишь нашим конкурентам, некоторые борются десятилетиями за такую интеграцию, которая уже есть у нас", – сказал президент.
- Справка. Отношения Украины и России ухудшились после Революции Достоинства (Майдан), которая началась в Киеве 21 ноября 2013 года.
- В результате Майдана власть потерял тогдашний президент Виктор Янукович – он сбежал в РФ и призвал российские власти ввести войска в Украину. Россия назвала революцию в Украине "переворотом".
- Позже РФ захватила украинский Крым, а потом началось противостояние на Донбассе – боевики, которых поддерживает российская сторона, создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
- Напомним, в 2013 году номинальный ВВП Украины составлял 1 454 931 млн гривен, а реальный – 1 410 609 млн гривен, пишет Мінфін. В 2019-м номинальный ВВП нашей страны был 3 974 564 млн гривен, а реальный – 3 675 728 млн гривен.