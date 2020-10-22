Путин подстебнул Украину и заговорил о развитии связей

Владимир Путин подстебнул Украину из-за революций / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что в Украине после революций экономика (внутренний валовый продукт) так сильно упала, вроде прошла не одна пандемия.

Глава РФ во время общения по видеосвязи с участниками дискуссионного клуба Валдай 2020 сказал, что постсоветским государства нужно развивать связи, и это невыгодно только конкурентам, пишет Telegram-канал РИА Новости.

Российский лидер добавил, что жители стран, которые входили в состав СССР, – люди одного культурного пространства, и снова напомнил о победе над нацизмом.

"…в Украине после "переворотов" такое падение экономики, как будто у них прошла не одна пандемия... постсоветским странам нужно развивать связи, это невыгодно лишь нашим конкурентам, некоторые борются десятилетиями за такую интеграцию, которая уже есть у нас", – сказал президент.