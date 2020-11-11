Путин похвастался новым пунктом управления ядерным оружием

Владимир Путин / УНИАН

В России заканчивают строительство нового и практически неуязвимого пункта управления стратегическим ядерным оружием.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего онлайн-совещания. "Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе — стратегическими ядерными силами", — отметил президент.

По словам Путина, запас прочности пункта планируется "исключительно высоким ".

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Новости России - что было ранее:

Владимир Путин заявил о том, что Россия владеет всеми видами оружия, которые превосходят все существующие западные аналоги.

До того президент РФ предложил продлить договор с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) безо всяких условий ‒ сроком не менее, чем на один год.

Кроме того, согласно недавно подписанному Путиным документу, российская армия получила право применять ядерное оружие в ответ либо на атаку на объекты инфраструктуры РФ, либо когда под угрозой окажется само существование государства.



