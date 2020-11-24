Путин похвастался своей главной победой в Карабахе

Путин назвал свою главную победу в Карабахе - Нагорный Карабах новости / Reuters

Президент России Владимир Путин озвучил свое главное достижение, связанное с конфликтом в Нагорном Карабахе. Им стало прекращение огня в регионе.

Путин пообещал и дальше следить за обстановкой в регионе и способствовать поддержанию мира нам этой территории.

Своим мнением касательно последствий войны в Карабахе российский лидер поделился с послами иностранных государств на церемонии вручения им верительных грамот 24 ноября. В частности, он заверил зарубежных дипломатов, что российская сторона предприняла "энергичные усилия" ради мира в Нагорном Карабахе, пишет РИА Новости.

"Главное, чего удалось добиться – это остановить кровопролитие, зафиксировать в трехстороннем заявлении президентов России, Азербайджана, премьер-министра Армении установление перемирия", – подчеркнул Путин.

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