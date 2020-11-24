Путин похвастался своей главной победой в Карабахе

По словам президента РФ, российская сторона предприняла "энергичные усилия" ради мира в Нагорном Карабахе.
Президент России Владимир Путин озвучил свое главное достижение, связанное с конфликтом в Нагорном Карабахе. Им стало прекращение огня в регионе.
Путин пообещал и дальше следить за обстановкой в регионе и способствовать поддержанию мира нам этой территории.
Своим мнением касательно последствий войны в Карабахе российский лидер поделился с послами иностранных государств на церемонии вручения им верительных грамот 24 ноября. В частности, он заверил зарубежных дипломатов, что российская сторона предприняла "энергичные усилия" ради мира в Нагорном Карабахе, пишет РИА Новости.
"Главное, чего удалось добиться – это остановить кровопролитие, зафиксировать в трехстороннем заявлении президентов России, Азербайджана, премьер-министра Армении установление перемирия", – подчеркнул Путин.
Нагорный Карабах: последние новости
- Ранее Путин раскрыл дальнейшие планы по Нагорному Карабаху. Российский президент напомнил, что Москва отправила в Нагорный Карабах свой миротворческий контингент.
- Путин считает, что Нагорный Карабах, согласно международному законодательству, является территорией Азербайджана. Россия не имела права на военное вмешательство в нагорно-карабахский конфликт в рамках договора об ОДКБ.
- Военный эксперт объяснил, как завершить войну за Нагорный Карабах. Война за Карабах может длиться бесконечно, сказал полковник запаса.