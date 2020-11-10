Путин посочувствовал "белорусским друзьям" из-за санкций

Путин посочувствовап Беларуси из-за санкций / Reuters

Беларусь оказалась под ударом внешних сил, заявил глава Кремля Владимир Путин во вторник, 10 ноября, в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, Минск противостоит санкциям и провокациям, которые развязаны извне.

"Под таким ударом внешних сил оказалась и Беларусь, являющаяся наблюдателем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанным против них в информационной и пропагандистской войне", - отметил Путин, его цитирует Интерфакс.

По словам российского лидера, подобное давление недопустимо.

"Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусскому народу, белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги", - подчеркнул глава Кремля.

Санкции против Лукашенко – о чем сообщалось ранее:

В среду, 3 ноября, Комитет постоянных представителей ЕС утвердил решение ввести персональные санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусов.

13 октября спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано заявил, что Европейский Союз может расширить санкции против чиновников и представителей власти Беларуси в случае применения боевого оружия против участников протестов.

3 октября Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.

2 октября Европейский Союз официально ввел ограничительные меры против 44 государственных деятелей республики Беларусь. Непризнанного президента РБ Александра Лукашенко в санкционных списках нет.

31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.