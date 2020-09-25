Путин предложил США сделку: президент России сделал заявление

США и России нужно подписать договор о невмешательству в дела двух стран - Путин / Reuters

Российский президент Владимир Путин выступил с предложением к Соединенным Штатам Америки подписать соглашения, которые регулируют вопросы о взаимном невмешательстве в выборы и запрете использования инструментов информационной войны.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, в будущем может возникнуть риск серьезнейшего противостояния в цифровой сфере. Ключевые игроки в данной сфере должны приложить максимум усилий для предотвращения конфликта. Он призвал США пересмотреть отношения Вашингтона и Москвы в контексте противостояния при помощи технологий применения информации.

"В этой связи хотели бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно‑коммуникационных технологий (ИКТ)", - сказал российский президент.Читайте такжеНовые санкции США против России: Москва выдвинула требование Вашингтону

Более того, Путин предлагает США сесть за стол переговоров с Россией и подписать договор о невмешательстве во внутриполитические процессы двух стран.

"Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов", - подчеркнул глава РФ Владимир Путин.