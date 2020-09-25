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Путин предложил США сделку: президент России сделал заявление

25 сентября 2020, 19:27

Путин призвал Вашингтон пойти на компромисс и заключить договор с Москвой.

Путин
США и России нужно подписать договор о невмешательству в дела двух стран - Путин / Reuters

Российский президент Владимир Путин выступил с предложением к Соединенным Штатам Америки подписать соглашения, которые регулируют вопросы о взаимном невмешательстве в выборы и запрете использования инструментов информационной войны.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, в будущем может возникнуть риск серьезнейшего противостояния в цифровой сфере. Ключевые игроки в данной сфере должны приложить максимум усилий для предотвращения конфликта. Он призвал США пересмотреть отношения Вашингтона и Москвы в контексте противостояния при помощи технологий применения информации.

"В этой связи хотели бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно‑коммуникационных технологий (ИКТ)", - сказал российский президент.Читайте такжеНовые санкции США против России: Москва выдвинула требование Вашингтону

Более того, Путин предлагает США сесть за стол переговоров с Россией и подписать договор о невмешательстве во внутриполитические процессы двух стран.

"Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов", - подчеркнул глава РФ Владимир Путин.

  • Напомним, из доклада американской разведки следует, что Россия осуществляла хакерское вмешательство в выборы президента США 2016 года. Во вмешательстве в процессы американского голосования обвиняют российских разведчиков, которые могли разослать более 100 фишинговых писем избирательным комиссиям Америки.
  • Россию обвиняли в поддержке кандидатуры Дональда Трампа на пост президента США. Сам Трамп заявлял, что он опасается вмешательства России в президентские выборы 2020 года, так как Россия якобы может сделать ставку на кандидата от "демократов".
  • Тем временем Штаты ввели санкции против 8 граждан и уроженцев РФ, которых Вашингтон считает причастными к вмешательству в американские выборы и политические процессы в Украине.

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