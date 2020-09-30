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Путин приказал призвать в армию более 100 тысяч человек

30 сентября 2020, 22:20

Призыв в армию России начнется в октябре, а закончится в конце декабря.

Путин решил, что в армию должны призвать более 120 тысяч человек – Россия призыв
Владимир Путин решил, что в армию должны призвать более 120 тысяч человек / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин приказал на протяжении октября-декабря текущего года призвать в армию страны 128 тысяч человек.

О призыве в вооруженные силы РФ более 100 тысяч человек говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля, который уже подписал Путин.

Российский лидер одобрил указ О призыве в октябре-декабре 2020 года.

В документе отмечается, что в армию заберут призывников в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2020 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет… в количестве 128 000 человек", – говорится в указе.

Путин решил, что в армию должны призвать более 120 тысяч человек – Россия призыв
Владимир Путин решил, что в армию должны призвать более 120 тысяч человек / Скриншот с kremlin.ru
  • Напомним, в 2019 году эксперты аналитической международной компании Global Firepower составили рейтинг самых сильных армий мира. Тройка стран-лидеров не изменилась – США, Россия и Китай.
  • По состоянию на 2019 год численность вооруженных сил РФ составляла около 798 тысяч человек.

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