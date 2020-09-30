Путин приказал призвать в армию более 100 тысяч человек

Владимир Путин решил, что в армию должны призвать более 120 тысяч человек / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин приказал на протяжении октября-декабря текущего года призвать в армию страны 128 тысяч человек.

О призыве в вооруженные силы РФ более 100 тысяч человек говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля, который уже подписал Путин.

Российский лидер одобрил указ О призыве в октябре-декабре 2020 года.

В документе отмечается, что в армию заберут призывников в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2020 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет… в количестве 128 000 человек", – говорится в указе.

Владимир Путин решил, что в армию должны призвать более 120 тысяч человек / Скриншот с kremlin.ru