Путин приказал призвать в армию более 100 тысяч человек

Призыв в армию России начнется в октябре, а закончится в конце декабря.
Президент Российской Федерации Владимир Путин приказал на протяжении октября-декабря текущего года призвать в армию страны 128 тысяч человек.
О призыве в вооруженные силы РФ более 100 тысяч человек говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля, который уже подписал Путин.
Российский лидер одобрил указ О призыве в октябре-декабре 2020 года.
В документе отмечается, что в армию заберут призывников в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе.
"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2020 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет… в количестве 128 000 человек", – говорится в указе.
- Напомним, в 2019 году эксперты аналитической международной компании Global Firepower составили рейтинг самых сильных армий мира. Тройка стран-лидеров не изменилась – США, Россия и Китай.
- По состоянию на 2019 год численность вооруженных сил РФ составляла около 798 тысяч человек.
Автор: Екатерина Присяжнюк