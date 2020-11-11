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Путин просил не унижать Пашиняна: Алиев рассказал детали переговоров по Карабаху

11 ноября 2020, 19:40

Президент Азербайджана рассказал, как Путин просил не унижать Пашиняна.

Алиев рассказал детали переговоров по Карабаху / president.az

​Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что хотел бы, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал мирный договор в прямом эфире.

"Я сказал, что Пашинян должен подписать акт о капитуляции в прямом эфире, как и после окончания Второй мировой войны ставленники Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран. Но, честно говоря, после этого президент России Владимир Путин попросил меня не настаивать на этом вопросе", — заявил Алиев на встрече с проходящими лечение военнослужащими, сообщает Haqqin.az.​

По словам Алиева, затем он решил, что Пашинян и так уже унижен.

"Я сказал, что не возражаю, пусть подписывает там, где хочет, в темной комнате, на складе, вдали от камер пусть подпишет. Так и случилось", — добавил президент Азербайджана.

Также Алиев объявил о победе Баку в войне за Нагорный Карабах.​ По словам Алиева, боевые действия в Нагорном Карабахе окончательно закончены.

Кроме того, президент Азербайджана добавил, что Баку проведет в регионе оценку материального ущерба и потребует от официального Еревана компенсации.

Конфликт в Нагорном Карабахе - о чем ранее Сообщал Главред:

  • Армяно-азербайджанское вооруженное противостояние в Нагорном Карабахе обострилось 27 сентября. Армения обвинила Баку в ракетных ударах по контролируемой непризнанной НКР территории, тогда как в Азербайджане заявили об армянской провокации и объявили о начале контрнаступательной операции.
  • По состоянию на 8 ноября, как заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев, азербайджанские войска взяли под контроль более 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе. Согласно условиям договоренностей, Армения должна вывести войска из Нагорного Карабаха и передать Баку ряд районов. На территории Карабаха будет размещен российский миротворческий контингент.

Владимир Путин Ильхам Алиев Никол Пашинян новости Армении новости Азербайджана
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