Путин провел переговоры с Лукашенко: о чем говорили президенты РФ и Беларуси

Александр Лукашенко и Владимир Путин проанализировали прошедшие совместные военные учения.
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Собеседники обсудили ситуацию в Беларуси и России, а также обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран, сообщает пресс-служба Лукашенко.
Президенты обсудили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения - авиационного, железнодорожного и автомобильного - между двумя странами.
Также большое внимание Александр Лукашенко и Владимир Путин уделили анализу прошедших совместных военных учений Славянское братство - 2020.
Кроме того, главы государств подробно обсудили итоги VII Форума регионов Беларуси и России, подчеркнули важнейшую роль в двусторонних отношениях прямых контактов на уровне руководителей регионов и предприятий. Было высказано убеждение, что позитивные результаты этой совместной работы должны в первую очередь почувствовать на себе граждане двух стран.
В поле зрения собеседников попал целый ряд международных проблем. В том числе ситуация в Нагорном Карабахе.
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- Ранее Лукашенко в Сочи встретился с Путиным.
- Российский лидер по итогам встречи сказал, что РФ предоставит белорусскому государству кредит в размере 1,5 млрд долларов.