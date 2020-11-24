Путин раскрыл дальнейшие планы по Нагорному Карабаху

Российский президент Владимир Путин напомнил, что Москва отправила в Нагорный Карабах свой миротворческий контингент.
В Нагорном Карабахе начал работу центр гуманитарного реагирования, в рамках которого будет оказываться помощь пострадавшим жителям региона и проводиться работа по восстановлению инфраструктуры. С целью дальнейшего возобновления жизнедеятельности региона Москва планирует привлечь международные организации.
Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле, комментируя ситуацию в Карабахе, сообщает информагентство ТАСС.
По его словам, принятые меры дают основания рассчитывать на полномасштабное урегулирование армяно-азербайджанского вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, причем на справедливых основаниях.
"Рассчитываем на весомое участие в этих усилиях профильных международных организаций. Исходим из того, что все это создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах азербайджанского и армянского народов", - сказал Путин.
Также он подчеркнул, что в Нагорном Карабахе продолжает свою работу российский миротворческий воинский контингент, которые реализует задачи по обеспечению вопросов безопасности в регионе.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин 9 ноября подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Ереван и войска НКР должны быть выведены из региона, а Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы передаются под контроль Баку.
- На новой линии пересечения и вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы сроком на 5 лет с условием автоматической пролонгации на аналогичный срок.
- Президент РФ Владимир Путин считает, что Нагорный Карабах, согласно международному законодательству, является территорией Азербайджана. Россия не имела права на военное вмешательство в нагорно-карабахский конфликт в рамках договора об ОДКБ.