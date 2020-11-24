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Путин раскрыл дальнейшие планы по Нагорному Карабаху

24 ноября 2020, 14:41

Российский президент Владимир Путин напомнил, что Москва отправила в Нагорный Карабах свой миротворческий контингент.

Путин
Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть разрешен в интересах Армении и Азербайджана - Путин / Reuters

В Нагорном Карабахе начал работу центр гуманитарного реагирования, в рамках которого будет оказываться помощь пострадавшим жителям региона и проводиться работа по восстановлению инфраструктуры. С целью дальнейшего возобновления жизнедеятельности региона Москва планирует привлечь международные организации.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле, комментируя ситуацию в Карабахе, сообщает информагентство ТАСС.

По его словам, принятые меры дают основания рассчитывать на полномасштабное урегулирование армяно-азербайджанского вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, причем на справедливых основаниях.

"Рассчитываем на весомое участие в этих усилиях профильных международных организаций. Исходим из того, что все это создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах азербайджанского и армянского народов", - сказал Путин.

Также он подчеркнул, что в Нагорном Карабахе продолжает свою работу российский миротворческий воинский контингент, которые реализует задачи по обеспечению вопросов безопасности в регионе.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Конфликт в Нагорном Карабахе

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин 9 ноября подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Ереван и войска НКР должны быть выведены из региона, а Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы передаются под контроль Баку.
  • На новой линии пересечения и вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы сроком на 5 лет с условием автоматической пролонгации на аналогичный срок.
  • Президент РФ Владимир Путин считает, что Нагорный Карабах, согласно международному законодательству, является территорией Азербайджана. Россия не имела права на военное вмешательство в нагорно-карабахский конфликт в рамках договора об ОДКБ.

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