Путин раскрыл дальнейшие планы по Нагорному Карабаху

Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть разрешен в интересах Армении и Азербайджана - Путин / Reuters

В Нагорном Карабахе начал работу центр гуманитарного реагирования, в рамках которого будет оказываться помощь пострадавшим жителям региона и проводиться работа по восстановлению инфраструктуры. С целью дальнейшего возобновления жизнедеятельности региона Москва планирует привлечь международные организации.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле, комментируя ситуацию в Карабахе, сообщает информагентство ТАСС.

По его словам, принятые меры дают основания рассчитывать на полномасштабное урегулирование армяно-азербайджанского вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, причем на справедливых основаниях.

"Рассчитываем на весомое участие в этих усилиях профильных международных организаций. Исходим из того, что все это создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах азербайджанского и армянского народов", - сказал Путин.

Также он подчеркнул, что в Нагорном Карабахе продолжает свою работу российский миротворческий воинский контингент, которые реализует задачи по обеспечению вопросов безопасности в регионе.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Конфликт в Нагорном Карабахе