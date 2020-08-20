Путин рассказал, какие проблемы у России из-за западных санкций

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин признал, что санкции, которые ввели западные страны против РФ по причине аннексии полуострова Крым создают массу проблем.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Путина, которое он сделал в четверг, 20 августа, во время посещения Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Однако западные санкции против РФ, по мнению Путина, вполне преодолимы.

"К сожалению, нам там (в Крыму – Главред.) создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее. Но это все дело техники: было бы желание – мы любые сложности преодолеем", – подытожил он.

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Напомним, ранее в США ввели санкции против трех физических лиц и пяти компаний, связанных с Евгением Пригожиным, которого называют близким к окружению президента РФ Владимира Путина бизнесменом. Эмбарго коснулось компаний в Таиланде, Судане и Гонконге.