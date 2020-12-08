В России за призывы вернуть Украине Крым будут карать рублем

Путин одобрил наказание за "отчуждение" территорий России / Reuters

Глава Кремля Владимир Путин подписал законы, предусматривающие лишение свободы за "отчуждение" российских территорий и административную ответственность за призывы к этому.

Теперь Уголовный кодекс России дополняется новой статьей "Нарушение территориальной целостности". Наказание по ней — от шести до десяти лет лишения свободы. Действие данной статьи не будет распространяться на делимитацию, демаркацию и редемаркацию границ России с сопредельными государствами, сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Административная ответственность будет предусматривать штрафы. Если призыв к "отчуждению" российских территорий был озвучен впервые, то он составит от 30 тысяч до 60 тысяч рублей для граждан, от 60 тысяч до 100 тысяч рублей — для должностных лиц и от 200 тысяч до 300 тысяч рублей — для юридических.

Также Путин подписал законы, устанавливающие приоритет Конституции над международными соглашениями. Согласно им, в частности, "не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации".

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