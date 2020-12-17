Путин сделал заявление о главной цели по Беларуси

Оппозиция Беларуси получает поддержку из-за границы - Путин / Главред

Кризис в Беларуси должен быть разрешен внутри государства белорусским народом без вмешательства со стороны. В Кремле поддерживают инициативу Александра Лукашенко по внесению изменений в Конституцию страны с целью урегулирования ситуации. Сейчас в события в стране происходит внешнее вмешательство.

Как заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции в четверг, 17 декабря, он поддерживает действующего главу Беларуси Александра Лукашенко, который считает, что для стабилизации ситуации в государстве нужно изменить Конституцию.

"Нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме. Лукашенко высказался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен в том, что надо делать это в спокойной ритмичной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию — посмотрим, как это будет все происходить", - сказал российский глава государства.Читайте такжеТихановская назвала преемника Лукашенко на посту президента Беларуси

Москва настаивает на том, чтобы изменения в Беларуси происходили без внешнего вмешательства, которое фиксируется на данный момент.

"Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы никогда ничего хорошего не получится", - подчеркнул Путин.

Конституционная реформа в Беларуси