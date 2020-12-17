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Путин сделал заявление о главной цели по Беларуси

17 декабря 2020, 14:41
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Александр Лукашенко предложил изменить Конституцию для урегулирования ситуации в Беларуси, сказал Владимир Путин.

Владимир Путин
Оппозиция Беларуси получает поддержку из-за границы - Путин / Главред

Кризис в Беларуси должен быть разрешен внутри государства белорусским народом без вмешательства со стороны. В Кремле поддерживают инициативу Александра Лукашенко по внесению изменений в Конституцию страны с целью урегулирования ситуации. Сейчас в события в стране происходит внешнее вмешательство.

Как заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции в четверг, 17 декабря, он поддерживает действующего главу Беларуси Александра Лукашенко, который считает, что для стабилизации ситуации в государстве нужно изменить Конституцию.

"Нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме. Лукашенко высказался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен в том, что надо делать это в спокойной ритмичной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию — посмотрим, как это будет все происходить", - сказал российский глава государства.Читайте такжеТихановская назвала преемника Лукашенко на посту президента Беларуси

Москва настаивает на том, чтобы изменения в Беларуси происходили без внешнего вмешательства, которое фиксируется на данный момент.

"Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы никогда ничего хорошего не получится", - подчеркнул Путин.

Конституционная реформа в Беларуси

  • Белорусский президент Александр Лукашенко 13 ноября сделал заявление о том, что он намерен в рамках Всебелорусского собрания, которое может пройти уже в новом году, представить новый курс развития страны и поправки в Конституцию, предусматривающие ограничение президентских сроков.
  • В оппозиции Беларуси прогнозируют, что Лукашенко будет пытаться передать свои полномочия преемнику – либо действующему премьер-министру, либо кому-то из силовиков.
  • 8 декабря Александр Лукашенко предложил передать часть полномочий, которыми сейчас наделен институт президента, Всебелорусскому народному собранию. Для этого он предложил наделить собрание конституционными функциями.

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