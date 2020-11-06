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Путин серьезно болен и готовится к отставке - западные СМИ

6 ноября 2020, 08:57

По информации британских журналистов, у президента РФ тяжелые проблемы со здоровьем.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин намеревается покинуть свой пост уже в январе следующего года.

Об этом сообщают журналисты британского таблоида The Sun со ссылкой на собственные источники. Они сообщают, что 68-летний президент России собрался на покой по состоянию здоровья.

Есть информация о том, что Путин страдает от болезни Паркинсона. К примеру, на недавних видеокадрах ноги сидящего президента постоянно двигались — в то время, как он крепко сжимал подлокотники кресла. Медики расценили это как попытку скрыть испытываемую боль. Также на экране было заметно, что пальцы Путина регулярно подергивались, особенно когда он брал ручку и сжимал чашку, в которой, как полагают, было растворено обезболивающее.

Оставить свой пост его якобы уговорили известная спортсменка-гимнастка Алина Кабаева, которая, как предполагают, является его супругой, а также дочери от первого брака ‒ Екатерина и Мария.

Косвенным доказательством будущей отставки эксперты считают недавно внесенный в Госдуму проект о "пожизненной неприкосновенности" для Путина. Законопроект о гарантиях президенту РФ Владимиру Путину в случае прекращения исполнения им своих полномочий распространяет неприкосновенность на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, а также принадлежащие ему документы, багаж и переписку.

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Владимир Путин - что было ранее:

  • Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев считает, что президент России Владимир Путин никогда добровольно не отдаст власть. Хозяин Кремля может быть либо свергнут, либо скончается в этой должности.
  • Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн заявил, что глава РФ Владимир Путин еще очень долго останется при власти. По его словам, у Путина на сегодня очень хорошие позиции – и это дает ему карт-бланш.
новости России Владимир Путин болезнь Паркинсона
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