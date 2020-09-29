Путин сказал Пашиняну, как решить конфликт в Карабахе с Азербайджаном

Президент России выразил "серьёзную озабоченность" в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.
Во вторник, 29 сентября, глава правительства Армении Никол Пашинян позвонил главе Кремля Владимиру Путину. Стороны обсудили войну в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
По информации, президент России выразил "серьёзную озабоченность" в связи с боевыми действиями в регионе.
Также Путин обратил внимание Пашиняна на необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и "принятия мер в целях деэскалации кризиса".
Война за Нагорный Карабах - о чем сообщалось ранее:
- 29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт в Нагорном Карабахе.
- 29 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта в Нагорном Карабахе, но играет стабилизирующую роль.
- 29 сентября в минобороны Армении заявили, что турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС в воздушном пространстве Армении. По информации, пилот сбитого турецким F-16 армянского Су-25 погиб. Чуть позже официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг информацию о том, что турецкий F-16 с территории Азербайджана сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении.
- Азербайджан принял решение с 28 сентября ввести военное положение на территории страны. В государстве будет действовать комендантский час.
- Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.
Автор: Адриана Бубновская