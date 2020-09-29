Путин сказал Пашиняну, как решить конфликт в Карабахе с Азербайджаном

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе / сайт президента России

Во вторник, 29 сентября, глава правительства Армении Никол Пашинян позвонил главе Кремля Владимиру Путину. Стороны обсудили войну в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

По информации, президент России выразил "серьёзную озабоченность" в связи с боевыми действиями в регионе.

Также Путин обратил внимание Пашиняна на необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и "принятия мер в целях деэскалации кризиса".

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