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Экс-советник Трампа прокомментировал его отношения с Путиным

В своей новой книге Джон Болтон детально "прошелся" по взаимоотношениям президентов двух стран.

23 июня 2020, 13:15
Болтон
Экс-советник Трампа Джон Болтон / УНИАН

Дональд Трамп ни в какую не желал признавать вмешательство России в дела США либо других государств, поскольку остерегался, что его могут обвинить в сговоре с Кремлем.

Об этом написал в своей книге "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме" экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он прямо называет такую позицию Трампа неправильной, поскольку с Кремлем лучше бы сработала тактика "жесткой руки".

"Он никогда не давал оценку самому Путину, по крайней мере, при мне. А я и не спрашивал: наверное, боялся того, что могу услышать", – написал Болтон.

Кроме того, он назвал отношение Дональда Трампа Владимира Путина "загадкой".

При этом экс-советник Трампа признался, что президент США специально опоздал на первый саммит с российским лидером в 2018-м в Финляндии и даже рассматривал возможность отмены мероприятия.

"Нам сообщили, что самолет Путина с опозданием вылетел из Москвы… Я надеялся, что Трамп будет достаточно раздражен этим, чтобы быть жестче с Путиным, а не наоборот. Мы действительно рассматривали вариант полной отмены встречи, если Путин будет достаточно поздно", – написал Болтон.

Напомним, ранее Джон Болтон рассказывал о том, что его возмутило решение Дональда Трампа пригласить лидеров афганского движения Талибан в загородную резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде.

Джон Болтон Дональд Трамп Владимир Путин новости США
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