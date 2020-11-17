Путин убеждал Алиева и Пашиняна прекратить войну в Нагорном Карабахе

Путин вмешался в конфликт в Нагорном Карабахе / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что в конце октября провел ряд телефонных разговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николой Пашиняном и попытался убедить страны в необходимости прекратить военные действия в Нагорном Карабахе.

"Неожиданно для меня Пашинян сказал, что для них это неприемлемо" - цитируют Путина российские СМИ. Видео опубликовано в YouTube.

По словам президент РФ, он убедил Алиева прекратить военные действия с незначительным для Армении территориальным ущербом на условии допуска гражданских беженцев из Азербайджана в Шуши при наличии миротворцев. Однако Пашинян тогда решительно отказался и заявил, что видит в такой перспективе угрозу для Армении и Нагорного Карабаха.

Путин заявил, что ему непонятна была позиция Пашиняна, поскольку предполагалось возвращение мирных граждан в свои дома при сохранении контроля армянской стороны. Он добавил, что уже тогда было известно, что выполнение соглашений контролировали бы российские миротворцы.

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