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Политолог сказал, может ли Путин экономически удушить Украину

17 мая 2020, 13:55

Крановая стратегия России закончилась, отметил эксперт.

Орешкин полагает, что Путин не может удушить Украину экономически – Путин – Украина
Владимир Путин не может удушить Украину экономически, полагает Дмитрий Орешкин / Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что у президента РФ Владимира Путина нет ресурсов для того, чтобы экономически удушить Украину.

Цены на нефть снизились, и закончилась крановая стратегия России – "будете себя плохо вести – мы вам вентиль газовый закроем", рассказал эксперт в интервью Obozrevatel.

Собеседник добавил, что Киев будет иметь сжиженный газ из США или норвежский, скоро российский газовый монополист Газпром будет просить у украинской стороны купить у РФ немножко газку.

"Нет, нападать он (Путин на Украину – Ред.) не будет, у него нет на это ресурсов. Пугать, провоцировать – с удовольствием... можно ждать любого свинства со стороны Кремля, но не военной истории… у Путина нет ресурсов даже для того, чтобы экономически удушить Украину", – заявил политолог.

Ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан говорил, что, по слухам, Владимир Путин рассчитывает на значительное ослабление Украины из-за коронавируса из Китая, и президент может "наехать" на государство летом.

Дмитрий Орешкин Владимир Путин
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