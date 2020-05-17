Политолог сказал, может ли Путин экономически удушить Украину

Владимир Путин не может удушить Украину экономически, полагает Дмитрий Орешкин / Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что у президента РФ Владимира Путина нет ресурсов для того, чтобы экономически удушить Украину.

Цены на нефть снизились, и закончилась крановая стратегия России – "будете себя плохо вести – мы вам вентиль газовый закроем", рассказал эксперт в интервью Obozrevatel.

Собеседник добавил, что Киев будет иметь сжиженный газ из США или норвежский, скоро российский газовый монополист Газпром будет просить у украинской стороны купить у РФ немножко газку.

"Нет, нападать он (Путин на Украину – Ред.) не будет, у него нет на это ресурсов. Пугать, провоцировать – с удовольствием... можно ждать любого свинства со стороны Кремля, но не военной истории… у Путина нет ресурсов даже для того, чтобы экономически удушить Украину", – заявил политолог.

Ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан говорил, что, по слухам, Владимир Путин рассчитывает на значительное ослабление Украины из-за коронавируса из Китая, и президент может "наехать" на государство летом.