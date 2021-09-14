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Путин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

14 сентября 2021, 13:10
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В ближайшую неделю президент РФ точно пропустит ряд встреч.

Владимир Путин
В окружении российского президента обнаружили коронавирус / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин сообщил, что пошел на самоизоляцию из-за обнаруженного коронавируса в его окружении.

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", — цитирует "ТАСС" пресс-службу Кремля.

Читайте такжеКак дочь Путина зарабатывает на коронавирусеТеперь президент России примет участие в ближайших официальных событиях в режиме видеоконференции. Также сообщается, что Путин после обнаружения в его окружении заболевших коронавирусом сдал тест, который дал негативный результат.

Напомним, Владимир Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Тогда он сообщил, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры.

Вторую дозу вакцины президент РФ получил 14 апреля, но так и не сообщил ее название.

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Автор: Сергей Кущ
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коронавирус Владимир Путин Путин новости
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