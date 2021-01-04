Путин в новогоднем обращении повторил трюк Сталина

Путин в новогоднем обращении повторил прием Сталина / Reuters

Новогоднее поздравление Владимира Путина было рекордным по длительности – 6 минут. Кроме того, в своем обращении к народу глава Кремля повторил прием Йосифа Сталина, наговорив россиянам много теплых слов.

"Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей", - сказал Путин 31 декабря 2020 года. Как сообщает МК, именно тут Путин использовал прием Сталина, который 3 июля 1941 года обратился к стране по радио. "Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!....Над нашей Родиной нависла серьёзная опасность".

По версии издания, обращение к семейным ценностям — серьезная штука. Сталин тогда очень четко понимал — не за отвлеченные ценности типа идей коммунизма будет сражаться народ – "за своё, родное — братьев и сестер, матерей и отцов — за семью".

"Ничего не изменилось. И если Путин заговорил о семье — значит и меняться не будет", - отметили в издании.

Поздравление Путина – о чем сообщалось ранее: