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Путин в новогоднем обращении повторил трюк Сталина

4 января 2021, 07:09
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Глава Кремля наговорил россиянам много теплых слов. Его речь сравнили с обращением к народу Сталина.

Путин
Путин в новогоднем обращении повторил прием Сталина / Reuters

Новогоднее поздравление Владимира Путина было рекордным по длительности – 6 минут. Кроме того, в своем обращении к народу глава Кремля повторил прием Йосифа Сталина, наговорив россиянам много теплых слов.

"Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей", - сказал Путин 31 декабря 2020 года. Как сообщает МК, именно тут Путин использовал прием Сталина, который 3 июля 1941 года обратился к стране по радио. "Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!....Над нашей Родиной нависла серьёзная опасность".

По версии издания, обращение к семейным ценностям — серьезная штука. Сталин тогда очень четко понимал — не за отвлеченные ценности типа идей коммунизма будет сражаться народ – "за своё, родное — братьев и сестер, матерей и отцов — за семью".

"Ничего не изменилось. И если Путин заговорил о семье — значит и меняться не будет", - отметили в издании.

Поздравление Путина – о чем сообщалось ранее:

  • Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина стало весьма популярным в украинском сегменте YouTube и Google по количеству запросов.
  • В Google запрос "Поздравление Путина 2021" оказался на седьмом месте по популярности, а вот новогодняя речь президента Владимира Зеленского не вошла в первую десятку.

новости России Владимир Путин Иосиф Сталин
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