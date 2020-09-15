УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин вернется к Украине, как только покончит с Беларусью – экономист

15 сентября 2020, 21:36

Вариант захвата всей Украины для Путина вполне реалистичен и актуален, отметил эксперт.

Путин и Украина - когда глава РФ вернется к своим имперским планам
Путин и Украина - когда глава РФ вернется к своим имперским планам / УНИАН

Экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов связывает продолжительность перемирия на Донбассе непосредственно с позицией в этом вопросе главы РФ Владимира Путина.

"Ответ на вопрос о том, во что трансформируется нынешнее перемирие на Донбассе, знает только один человек в Кремле. Как он захочет, так и будет. Владимир Зеленский при всем уважении к нему не только не в состоянии решить этот вопрос, но он не может даже каким-либо образом повлиять на него. Те иллюзии, какие у него возникли в результате дезинформации, какой снабжают окружающие его люди, на реальные процессы влияния не оказывают", – заявил эксперт во время чата на Главреде.

Читайте такжеВойска РФ уже в Беларуси – экспертПо его словам, обострение на Донбассе также возможно – сразу же, как оно понадобится Путину. Пока что российский лидер занят другим своим соседом – Беларусью – но ничего не длится вечно.

"В течение полутора месяцев он был вынужден отвлечься от Украины и заниматься более горячей темой Беларуси. Но как только Путин закончит с Беларусью, он вновь переключится на Украину. И тогда варианты могут быть разные – от захвата Северо-Крымского канала до установления контроля над всей Украиной", – пояснил эксперт.

Он уточнил, что поскольку сейчас в руководстве Украины есть люди, какие очень внимательно прислушиваются к пожеланиям Кремля, то Путину представляется более интересным решить проблему в целом, а не довольствоваться лишь одним участком украинской территории.

Отношения Беларуси, России и Украины

Андрей Илларионов новости России новости Беларуси новости Украины Владимир Путин
Сейчас вы просматриваете новость «Путин вернется к Украине, как только покончит с Беларусью – экономист». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:36
Путин вернется к Украине, как только покончит с Беларусью – экономист
21:30
Оппозиция Беларуси надеется получить от ЕС кругленькую сумму
21:24
Коррупция в Слуге народа: помощника нардепа Юрченко взяли под стражу Видео
21:15
Сердечный приступ: 7 самых опасных вещей для сердца Видео
20:57
Пандемия коронавируса: власти Португалии пошли на отчаянный шаг
20:38
Гороскоп для всех на 16 сентября: назван главный счастливчик дня Видео
20:31
В оккупированном Симферополе из крана хлынули нечистоты
20:09
В Киеве Слуга народа значительно опередила ЕС – опрос
20:01
Глава МИД Израиля экстренно обратился к Зеленскому из-за хасидов
19:30
В Болгарии обнародовали имена россиян, которые отравили бизнесмена Новичком
19:30
Презентация Apple: смотреть онлайн, что покажут и цена Видео
19:20
Roshen купила Дворец культуры в Киеве для концертов
19:15
Михаил Боярский свалился без чувств в общественном месте
19:14
Средиземноморская диета: топ-3 интересных рецепта для гостей Видео
19:00
"Других вариантов нет": секретарь Навального озвучила его планы Видео
18:57
Близкий к ДТЭК Ахметова депутат требует уволить главу НКРЭКУ
18:48
"Позорище, фальшь, лицемерие": Волочкова накинулась на бывшего из-за свадьбы
18:36
В ЦИК озвучили предварительную дату выборов на Донбассе
18:27
Зеленский рассказал, чего ждет от покушения на Навального Видео
18:15
Дело Новака: у бывшего экс-главы Автодора нашли громадные тайники с деньгами
18:14
Названо лучшее итальянское фраголино новости компании
18:05
Участница Танців з зірками 2020 задумалась об уходе с шоу Видео
17:44
В Ивано-Франковске открывают школы и сады, вопреки "красной зоне" Видео
17:25
Мандалорец 2: появился первый официальный трейлер сериала Видео
17:02
Михаилу Ефремову нашли нового адвоката
16:58
Венедиктова высказалась о деле боевиков ЧВК Вагнера Видео
16:46
В Евросоюзе придумали, как накажут Россию за отравление Навального Видео
16:43
Фрукты, которые заставят вас похудеть: диетологи представили список Видео
16:13
Телеведущий стал ледибоем и рассказал об успехе у мужчин
16:11
Переболевшие Covid-19 остаются заразными - вирусолог Видео
15:47
Больше не хозяин: эксперт оценил жесты Лукашенко на встрече с Путиным
15:44
Медики поделились планом питания, который продлевает жизнь Видео
15:35
Зеленский оценил начало диалога с Путиным и рассказал о договоренностях Видео
15:27
Участница Танці з зірками объявила, что переболела коронавирусом
15:22
Возле Шумов на Донбассе подорвались военные Видео
14:55
Лукашенко нужен Путину для аннексии Беларуси - эксперт
14:43
Jerry Heil представила клип #Бомба_ракета_пушка_граната, снятый в супермаркете Видео
14:42
Оговорка по Фрейду: в Европарламенте Лукашенко назвали президентом Украины Видео
14:32
Когда ударят заморозки: украинцев напугали резким снижением температуры Видео
14:10
В СНБО объяснили, зачем россияне разблокировали ВКонтакте Видео
13:56
В Украине меняют правила карантина: Степанов рассказал подробности Видео
13:47
Михайлово чудо: все, что нужно знать о празднике – приметы и традиции Видео
13:34
Путин отказался от встречи с Навальным Видео
13:31
У Лукашенко признались, в каком случае используют армию
13:18
Голливудские кинохиты зазвучат на украинском на sweet.tv новости компании
13:11
Спустя месяц Рада определилась, признавать ли выборы в Беларуси Видео
13:01
Путин понизит Лукашенко с председателя колхоза до главного агронома мнение
13:00
Навальный опубликовал первый пост и показал фото из больницы Видео
12:50
Кулеба рассказал, угрожает ли что-либо безвизовому режиму Украины и ЕС
12:43
ЕС объявил Лукашенко нелегитимным: что ждет Беларусь Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять