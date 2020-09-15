Путин вернется к Украине, как только покончит с Беларусью – экономист

Путин и Украина - когда глава РФ вернется к своим имперским планам / УНИАН

Экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов связывает продолжительность перемирия на Донбассе непосредственно с позицией в этом вопросе главы РФ Владимира Путина.

"Ответ на вопрос о том, во что трансформируется нынешнее перемирие на Донбассе, знает только один человек в Кремле. Как он захочет, так и будет. Владимир Зеленский при всем уважении к нему не только не в состоянии решить этот вопрос, но он не может даже каким-либо образом повлиять на него. Те иллюзии, какие у него возникли в результате дезинформации, какой снабжают окружающие его люди, на реальные процессы влияния не оказывают", – заявил эксперт во время чата на Главреде.

Читайте такжеВойска РФ уже в Беларуси – экспертПо его словам, обострение на Донбассе также возможно – сразу же, как оно понадобится Путину. Пока что российский лидер занят другим своим соседом – Беларусью – но ничего не длится вечно.

"В течение полутора месяцев он был вынужден отвлечься от Украины и заниматься более горячей темой Беларуси. Но как только Путин закончит с Беларусью, он вновь переключится на Украину. И тогда варианты могут быть разные – от захвата Северо-Крымского канала до установления контроля над всей Украиной", – пояснил эксперт.

Он уточнил, что поскольку сейчас в руководстве Украины есть люди, какие очень внимательно прислушиваются к пожеланиям Кремля, то Путину представляется более интересным решить проблему в целом, а не довольствоваться лишь одним участком украинской территории.

Отношения Беларуси, России и Украины