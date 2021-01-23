"Путин - вор": Россию охватили массовые акции протеста, более 200 задержанных

Жители многих российских городов вышли на акции в поддержку Навального / фото t.me/tvrain

В России в субботу, 23 января, начались акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали после возвращения из Германии.

Как сообщает Медуза Live, всего по России задержано уже более 230 человек

По предварительным данным, задержано около 40 человек в Хабаровске - там также начались первые столкновения с полицией. Люди на улицы вышли с самого утра и скандировали: "Мы не боимся!", "Банду Путина - под суд!" и "Путин - вор!".

Кроме того, 30 человек задержали в Комсомольске-на-Амуре.

Во Владивостоке задержано около 20 человек.

На Пушкинской площади в Москве тоже начались задержания. Уже задержали не менее шести человек, хотя акция еще не началась, сообщает "МБХ медиа".

В то же время пользователи "Билайна" сообщают о сбоях в работе сотового оператора, следует из данных сайта Downdetector. Основное количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Саратова, Екатеринбурга и Челябинска. Жалобы стали поступать преимущественно после 11.00 мск.

Также поступили сообщения о перебоях в работе сети "Ростелекома". О проблемах сообщали, в основном, пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иркутска, Казни и Новосибирска, сообщает РИА Новости в Telegram.

Задержанные в России по состоянию на 12 часов по киевскому времени / скриншот

Полковник полиции, работающий сейчас на Пушкинской площади, несколько раз отдал по рации приказ активно задерживать собравшихся. Сначала он сказал: "Не стоим, работаем, забираем больше", затем предложил коллегам не церемониться и повторил, что надо активнее оцеплять и задерживать, передает издание Проект.

По словам корреспондента "Медузы", на Пушкинской площади в Москве в среднем каждые полминуты кого-нибудь задерживают.

Протесты в Москве / t.me/meduzalive

Кроме того, в Москве закрыты некоторые станции метро. В частности, метро Невский проспект (выход на канал Грибоедова) закрыто на вход. На выход работает.

У Александровского сада со стороны Исаакия выставлены ограждения. То же и у Гостинки — площадка перед метро перекрыта.

Также метро Адмиралтейская закрили для выхода. На вход работает как обычно.

Жители Перми тоже вышли протестовать - на улицах города заметили огромные колонны людей.

Вышли на улицы и жители Екатеринбурга - люди подготовили красноречивые плакаты "Мы живем на складе грязи" и "Деду больше не наливать".

Также в Екатеринбурге протестующие забросали силовиков снегом.

В Петербурге тоже люди вышли на акцию протеста - и тоже начались задержания.

Как сообщает "Северо-Запад. МБХ медиа", в Петербурге на Сенатской площади задержано уже около 40 человек.

Задержания в Петербурге / t.me/mbknorthwest

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