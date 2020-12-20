Путин высказался о "тлеющих конфликтах" возле границ РФ и переписывании истории

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более эффективной защиты государственной границы с учетом рисков тлеющих конфликтов в соседних странах.

Об этом Путин заявил 20 декабря, выступая перед сотрудниками Службы внешней разведки РФ, передает ТАСС.

"Надо добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей", - сказал хозяин Кремля.

Читайте также"Переписывать историю - дурь": пропагандистка Скабеева разозлилась из-за Путина и ПольшиКроме того, Путин акцентировал на необходимости "противостоять любым попыткам переписать историю, в том числе замолчать или исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма".

"Да, мы помним, и, конечно, никогда не забудем трагических страниц ХХ века, никогда не забудем об уроках прошлого, о преступлениях и репрессиях собственного народа", - заверил Путин.

Однако, по его мнению, "безусловно, и то, что эффективная работа органов безопасности, подчиненная закону и национальным интересам, всегда была и всегда будет исключительно значима для России".

Напомним, 1 сентября 2020 года президент России Владимир Путин назвал "коллаборационистами сегодняшнего дня" тех, кто согласен с переписыванием истории.