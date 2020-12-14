Путину готовят преемника: эксперт назвал сроки смены власти в РФ

Владимир Путин / Reuters

В России не исключен сценарий смены главы государства уже в 2021 году, заявил журналист Иван Яковина.

В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что в окружении Путина хотят его сменить на другого президента.

"Неподтвержденные слухи о некой тяжелой болезни Путина все никак не ослабевают. Тем более что последнее время он и правда очень плохо выглядит – бледный, с какими-то буграми и прожилками на лице, очень быстро и сильно постарел", - отметил собеседник.

Он уверен, что происходящее в Кремле свидетельствует о межклановой борьбе за перехват власти в недалеком будущем.

"Кроме того, в этом контексте буквально кричит тот факт, что в этом месяце в ускоренном режиме принят закон о гарантиях безопасности для бывшего президента России. Принимая все это во внимание, думаю, что не ошибусь, если скажу, что в 2021 году в России появится новый правитель вместо Путина", — не исключил обозреватель.

Читайте такжеБункер Путина: Песков ответил на вопрос о секретной резиденцииФакторами, свидетельствующими о "сливе" Путина, на его взгляд, является обнародование фактов о личной жизни российского лидера, а также его наиболее приближенных, что всегда считалась одной из наиболее охраняемых тайн Кремля.

Журналист перечислил важные "сливы" о личной жизни Путина:

СМИ написали, что Алина Кабаева родила второго ребенка от Путина;

публиковалась информация, что Кабаева за год заработала 785 млн 400 тысяч рублей (это 1 млн долларов в месяц);

появилось расследование о том, что с конца 90-х у Путина была любовница, бывшая уборщица, и родилась дочь, при этом бывшая уборщица стала владелицей имущества в Санкт-Петербурге на 1 млрд рублей;

всплыла история про старшую дочь Путина Екатерину Тихонову – ее приданым на свадьбу были акции компании Сибур. Когда муж сбежал от Тихоновой, то акции Сибура отобрали;

опубликована история о том, что Путин с прошлого лета живет на море, а в Сочи ему построили точную копию рабочего кабинета.

Яковина добавил, что разные группировки в Кремле борются, чтобы получить власть после ухода слабеющего лидера.

Ранее СМИ писали о том, что в Сочи на даче Путина сделали копию кабинета, который находится в главной резиденции российского лидера в Подмосковье.

Глава России находится на даче как минимум с конца лета, однако власти не сообщают об этом гражданам, поскольку считают, что в условиях эпидемии коронавируса COVID-19 лидер должен находиться недалеко от Москвы.