Путин поведал о самочувствии после второй дозы вакцины от коронавируса

Президент России призвал граждан следовать его примеру и также вакцинировать себя и своих близких от коронавируса.
Президент России Владимир Путин сообщил, что привился в среду, 14 апреля, второй дозой вакцины от коронавируса, пишет Интерфакс.
"Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо", - сказал он на заседании попечительского совета Русского географического общества в режиме видеосвязи.
"И вам того же желаю. Исхожу из того, что вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое и последуете моему примеру", - обратился Путин к участникам заседания.
При этом Путин не рассказал, какой именно вакциной привился.
Вакцина Спутник V - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 5 марта заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не намерена регистрировать российскую вакцину от коронавируса. Одним из ключевых аргументов такого решение является военный конфликт Киева и Москвы.
- В Евросоюзе 4 марта запустили экспертизу российской вакцины от коронавируса Спутник V. Европейское агентство лекарственных средств намерено проверить безопасность, качество и эффективность препарата.
- В Еврокомиссии заявили, что страны ЕС могут закупать и применять вакцины от коронавируса, которые не зарегистрированы Брюсселем. Однако в таком случае ответственность за возможные последствия они будут нести самостоятельно.
Автор: Екатерина Трохимчук