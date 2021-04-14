Путин поведал о самочувствии после второй дозы вакцины от коронавируса

Путин сделал вторую прививку от коронавируса / Reuters

Президент России Владимир Путин сообщил, что привился в среду, 14 апреля, второй дозой вакцины от коронавируса, пишет Интерфакс.

"Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо", - сказал он на заседании попечительского совета Русского географического общества в режиме видеосвязи.

"И вам того же желаю. Исхожу из того, что вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое и последуете моему примеру", - обратился Путин к участникам заседания.

При этом Путин не рассказал, какой именно вакциной привился.

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