Путину запретили посещать Олимпиаду: в Кремле раскритиковали решение CAS

Кремль раскритиковал CAS за запрет Путину посещать Олимпийские игры / Reuters

​Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете президенту России посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в ближайшие два года.

"Конечно, мы относимся к решению негативно. Но вместе с тем уже было отмечено нашими спортивными руководителями, что главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях", – сказал Песков.

Отметим, накануне Спортивный арбитражный суд​ отстранил Россию на 2 года от крупнейших спортивных турниров, на Олимпиадах и чемпионатах мира спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом.

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"По всем остальным вопросам мы имеем в виду поддерживать максимально тесные контакты с международными спортивными организациями. Мы продолжим этот диалог. Мы продолжим всеми доступными средствами защищать наши интересы. И мы продолжим борьбу с допингом", – отметил пресс-секретарь президента, пишут РИА Новости.

Кроме того, помимо президента России, запрет на посещение Олимпиады и чемпионатов мира распространяется на все правительство России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, а также депутатов Государственной Думы.

Кроме того, на соревнованиях нельзя присутствовать главам и заместителям государственных организаций, всей администрации президента и сотрудникам Следственного комитета России.

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