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Путину запретили посещать Олимпиаду: в Кремле раскритиковали решение CAS

18 декабря 2020, 18:20
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Помимо президента России, запрет на посещение Олимпиады распространяется на все правительство России.

Кремль раскритиковал CAS за запрет Путину посещать Олимпийские игры / Reuters

​Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете президенту России посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в ближайшие два года.

"Конечно, мы относимся к решению негативно. Но вместе с тем уже было отмечено нашими спортивными руководителями, что главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях", – сказал Песков.

Отметим, накануне Спортивный арбитражный суд​ отстранил Россию на 2 года от крупнейших спортивных турниров, на Олимпиадах и чемпионатах мира спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом.

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"По всем остальным вопросам мы имеем в виду поддерживать максимально тесные контакты с международными спортивными организациями. Мы продолжим этот диалог. Мы продолжим всеми доступными средствами защищать наши интересы. И мы продолжим борьбу с допингом", – отметил пресс-секретарь президента, пишут РИА Новости.

Кроме того, помимо президента России, запрет на посещение Олимпиады и чемпионатов мира распространяется на все правительство России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, а также депутатов Государственной Думы.

Кроме того, на соревнованиях нельзя присутствовать главам и заместителям государственных организаций, всей администрации президента и сотрудникам Следственного комитета России.

Допинговый скандал - о чем ранее сообщал Главред:

  • Всемирное антидопинговое агентство в 2019 году открыло более 100 дел против российских спортсменов. 9 декабря Исполком WADA отстранил сборную РФ от участия в масштабных международных турнирах на 4 года. Запрет распространяется на Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу.
  • Такие санкции связаны с тем, что в WADA обнаружили фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.
  • Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вердиктом от 17 декабря фактически смягчил решение WADA, сократив дисквалификацию России на срок до 2 лет.
  • При этом российским спортсменам разрешат выступать под нейтральным флагом на двух следующих Олимпийских играх и ЧМ-2022 по футболу в Катаре, если их допинг пробы будут отрицательными.

новости России Владимир Путин Олимпийские игры Дмитрий Песков Допинг-скандал
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