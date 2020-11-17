Ракета-носитель Vega с украинским двигателем потерпела аварию

В настоящее время проводится анализ данных телеметрии для установления причины неудачной миссии.
После запуска во французской Гвиане, потерпела крушение ракета-носитель легкого класса Vega, которая была изготовлена с участием Украины.
"Через восемь минут после запуска миссии Vega Flight VV17, после первого зажигания двигателя разгонного блока Avum, были обнаружены отклонения от траектории, что привело к прекращению миссии", - говорится в пресс-релизе французской компании-оператора Arianespace во вторник, 17 ноября.
В компании добавили, что в настоящее время проводится анализ данных телеметрии для установления причины неудачной миссии.
По данным портала Space, на борту ракеты были два европейских спутника — испанский SEOSAT-Ingenio и французский TARANIS.
В начале сентября во Французской Гвиане состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega, изготовленной с участием Украины.
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- Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по одному из дел экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Бывшего чиновника, а также экс-замминистра обороны и директора департамента Минобороны обвиняют в нанесении ущерба государству на сумму в 17,44 млн гривен. Согласно данным следствия, Гладковский злоупотреблял служебным положением, включив собственное предприятие в государственный оборонный заказ.
- По делу о хищениях в оборонной сфере Олег Гладковский был арестован Высшим антикоррупционным судом 19 октября 2019 года.
- Однако уже 21 октября Олег Гладковский вышел на свободу под залог в 10,6 млн гривен.