Ракета-носитель Vega с украинским двигателем потерпела аварию

Во Франции потерпела крушение ракета-носитель

После запуска во французской Гвиане, потерпела крушение ракета-носитель легкого класса Vega, которая была изготовлена ​​с участием Украины.

"Через восемь минут после запуска миссии Vega Flight VV17, после первого зажигания двигателя разгонного блока Avum, были обнаружены отклонения от траектории, что привело к прекращению миссии", - говорится в пресс-релизе французской компании-оператора Arianespace во вторник, 17 ноября.

В компании добавили, что в настоящее время проводится анализ данных телеметрии для установления причины неудачной миссии.

По данным портала Space, на борту ракеты были два европейских спутника — испанский SEOSAT-Ingenio и французский TARANIS.

В начале сентября во Французской Гвиане состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega, изготовленной с участием Украины.