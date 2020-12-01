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Раскол в США после выборов: эксперт оценил угрозу новой войны Севера и Юга

1 декабря 2020, 03:48

В США нет никаких признаков силового противостояния, считает Олег Жданов.

Трамп, Байден
Дональд Трамп и Джо Байден / Фото Reuters

Несмотря на обострение ситуации после президентских выборов в США новая гражданская война нереальна, заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как подчеркнул он во время чата в Главреде, подобная ситуация в Штатах повторяется с каждой сменой президента.

"Раскол в обществе практически всегда такой, когда меняется лидер государства", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что в США нет никаких признаков силового противостояния. В качестве примера он привел соседство массовых уличных акций как в поддержку Дональда Трампа, так и в поддержку Джо Байдена.

"Ведь если мы в предкарантинный период вывозили из супермаркетов телегами туалетную бумагу и гречку, то американцы вынесли все содержимое оружейных магазинов. Боеприпасы к своим винтовкам и пистолетам они покупали ящиками! Однако по американским городам не ходят отряды активных групп с винтовками. Хотя эти люди выходили с винтовками раньше, например, когда защищали себя от движения Black Lives Matters. Но они всего лишь защищали свои дома от беспорядков, чтобы их не громили и не грабили", - уточнил он.

Читайте такжеТрамп готовит путч: озвучен неожиданный сценарий после инаугурации БайденаЖданов добавил, что после окончательного определения результатов выборов в США, эмоции утихнут: "Я думаю, что, как только либо избирательной комиссией, либо Верховным судом США будет принято окончательное решение относительно победителя президентской гонки, жизнь войдет в привычную колею".

Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

новости США Дональд Трамп Олег Жданов президентские выборы в США
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