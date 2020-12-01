Раскол в США после выборов: эксперт оценил угрозу новой войны Севера и Юга

Дональд Трамп и Джо Байден / Фото Reuters

Несмотря на обострение ситуации после президентских выборов в США новая гражданская война нереальна, заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как подчеркнул он во время чата в Главреде, подобная ситуация в Штатах повторяется с каждой сменой президента.

"Раскол в обществе практически всегда такой, когда меняется лидер государства", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что в США нет никаких признаков силового противостояния. В качестве примера он привел соседство массовых уличных акций как в поддержку Дональда Трампа, так и в поддержку Джо Байдена.

"Ведь если мы в предкарантинный период вывозили из супермаркетов телегами туалетную бумагу и гречку, то американцы вынесли все содержимое оружейных магазинов. Боеприпасы к своим винтовкам и пистолетам они покупали ящиками! Однако по американским городам не ходят отряды активных групп с винтовками. Хотя эти люди выходили с винтовками раньше, например, когда защищали себя от движения Black Lives Matters. Но они всего лишь защищали свои дома от беспорядков, чтобы их не громили и не грабили", - уточнил он.

Читайте такжеТрамп готовит путч: озвучен неожиданный сценарий после инаугурации БайденаЖданов добавил, что после окончательного определения результатов выборов в США, эмоции утихнут: "Я думаю, что, как только либо избирательной комиссией, либо Верховным судом США будет принято окончательное решение относительно победителя президентской гонки, жизнь войдет в привычную колею".