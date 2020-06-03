Распад государства и утрата роли гегемона: чем закончится взрыв в США

Америка "взорвалась" не столько из-за убийства афроамериканца полицейским, сколько из-за накопившихся более глубинных внутренних проблем, считают эксперты / GettyImages

Масштабные акции протеста, которые начались 25 мая в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским, уже охватили больше сотни американских городов и постепенно превращаются в массовые беспорядки, погромы, мародерство и грабежи. Десятки американских городов ввели комендантский час, а для подавления беспорядков привлечена Нацгвардия.

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов штатов активнее использовать силовиков для наведения порядка на улицах. А в случае отказа местных властей Трамп грозит направить к ним военных.

Почему Америка "взорвалась"

Причиной протестов в США формально является смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин во время задержания прижал коленом шею Флойда и продержал так несколько минут, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Любительская съемка зафиксировала, как мужчина просит полицейского ослабить фиксацию и несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Эта фраза – "I can't breathe" – стала лозунгом протестующих. Кадры облетели все СМИ. Задерживали Флойда по подозрению в том, что он, покупая в магазине пачку сигарет, расплатился за нее поддельными купюрами.

После известия о смерти мужчины Миннеаполис охватили протесты, в ходе которых был сожжен полицейский участок. И местные власти из-за беспорядков были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации.

Всего за пару дней протесты охватили всю страну.

Фраза "I Can't Breathe" стала одним из главных лозунгов протестующих, наряду с "Black Lives Matter" ("Жизни чёрных важны") / GettyImages

На самом деле, причины нынешних событий в США гораздо глубже и выходят далеко за пределы расового вопроса. Ведь инцидент между афроамериканцами и полицейскими для американского общества не является чем-то из ряда вон выходящим или новым.

"Аналогичных случаев за последние 10-15 лет было достаточно в США: Эрик Гарднер, Фреди Грей, Майкл Браун, Родни Кинг, а теперь вот Джордж Флойд. Эта история тянется долго", – напомнил в комментарии Главредуэксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса .

Смерть афроамериканца стала "спусковым крючком" в и без того напряженной ситуации в США, которая связана с катастрофическими экономическими и социальными последствиями эпидемии коронавируса. Как выразился политический и экономический эксперт Тарас Загородний , эта история смогла "поджечь" Америку, поскольку "упала на благодатную почву".

"Проблемы, которые привели к масштабным беспорядкам в Штатах, более глубинные. Прежде всего, сыграла роль растущая безработица – только по официальным данным, количество безработных в США в результате коронакризиса увеличилось до 40 миллионов человек. А такого рода проблемы всегда создают благодатную почву для возникновения всевозможных протестов", – пояснил Загородний.

Экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин считает, что коронакризис нанес огромнейший удар по среднему классу в США.

"С особой силой этот удар пришелся по афроамериканской части американского населения и по латиносам. Тогда как белые там – это более высокая социальная ниша. В такой ситуации требовался случай, способный поджечь этот котел, своего рода "черный лебедь" – случайное событие, запускающее определенный механизм. Таким детонатором стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Потому Америка и взорвалась", – уточнил эксперт.

Политические протесты в США очень быстро обернулись погромами и мародерством – наиболее впечатляющими стали кадры из центра Манхеттена, который был разграблен "до основания". Кроме того, в этой среде уже началась конкуренция – мародеры грабят самих мародеров, если те уносят из магазинов привлекательные товары​​ / GettyImages

В свою очередь, Илия Куса добавил, что нерешенная болезненная для американцев проблема расовой дискриминации в очередной раз напомнила о себе на фоне не только стремительно выросшей безработицы, но и на фоне роста уровня бедности и социального неравенства, а также на фоне давления глобальных проблем.

"Не последнюю роль сыграл кризис восприятия американцами самих себя, а также общая неудовлетворенность американским образом жизни в том виде, в котором он задумывался в "американской мечте". Этот кризис начался давно, задолго до нынешнего президента США, но Трамп стал его катализатором, поскольку его риторика еще больше раскалывает американское общество. Он нажал на "болевые точки". До этого тоже были тревожные сигналы: Шарлоттсвилл, инцидент у Мемориала Линкольну… Мало-помалу проблема проявлялась, и, наконец, случился взрыв", – добавил Куса.

Совокупность вышеперечисленных факторов привела к тому, что протесты в США быстро приобрели колоссальные масштабы и размах.

Контекст президентских выборов

Обнажившаяся проблема расовой дискриминации совпала не только с острыми социальными проблемами в США, но и с набирающей обороты президентской избирательной кампанией. Предвыборный фактор, безусловно, тоже следует учитывать, поскольку он накладывает свой отпечаток.

По мнению Загороднего, Трамп хоть и грозит задействовать армию для наведения порядков на улицах, но все же учитывает приближение выборов и потому опасается лишний раз применять жесткие меры:

"В принципе, это – уже мародеры, а не протестующие. Они разносят Нью-Йорк и Вашингтон. Происходящее в Штатах – это уже не протесты, а чистой воды преступная деятельность, связанная с разграблением частной собственности. Но, тем не менее, власть лишний раз не использует Нацгвардию и оружие, а пытается находить другие методы для подавления беспорядков. Власть не хочет лишнего насилия".

Нынешние события в США, по мнению Илии Кусы, наглядно продемонстрировали, насколько поляризовано американское общество, насколько наэлектризована атмосфера, а, соответственно, насколько непростыми будут президентские выборы.

"С огромной долей вероятности осень для США будет очень тяжелым периодом. Тем более, если один из кандидатов победит с маленьким разрывом, или если повторится история 2016 года, когда Хиллари Клинтон на президентских выборах набрала больше голосов по количеству бюллетеней, но проиграла по выборщикам. Если же в нынешнем году на выборах сложится подобная ситуация, то действия населения будут намного радикальнее, чем тогда, учитывая происходящее в Америке", – говорит аналитик.

Напряжение между правоохранителями и протестующими за последние сутки обострились – в нескольких полицейских специально въезжали автомобилем, в них стреляли и даже бросали самодельные бомбы / Reuters

Олег Соскин в свою очередь уверен, что убийство Флойда было постановочным и организованным специально в преддверии выборов. И он считает, что это – дело рук демократов.

"В Штатах столкнулись две мировые транснациональные группы, отражающие разные сегменты капитала. Демократическая партия – это финансовый, ростовщический или банковский капитал, связанный с Ротшильдом, Соросом и Рокфеллером. А Республиканская партия и Дональд Трамп – это строительный и производительный капитал. Грядущие президентские выборы в США – это финальная схватка между ними", – пояснил Соскин.

По мнению политического эксперта, именно демократы затеяли эту постановку с убийством афроамериканца, но что-то пошло не так, и они подняли бо́льшую бурю, нежели рассчитывали.

"Афроамериканцы – действующая сила нынешних протестов, но действуют они чрезвычайно организовано. В Америке поднялось дно, но дном руководят. Неслучайно был выбран город, где правит демократ. Драматургия, трагедия, постановка убийства – все расписано до мелочей. Однако сами организаторы, похоже, не ожидали, что ситуация настолько обострится, что все штаты "встанут на уши", – отметил Олег Соскин.

Рейтинг Трампа – что с ним будет?

Охватившие Соединенные Штаты протесты не могут не повлиять на рейтинги Дональда Трампа и поддержку его кандидатуры на президентских выборах. Опрошенные Главредом эксперты в большинстве сошлись во мнении, что бунты в Штатах не только не обрушат рейтинг Трампа, но и добавят ему политических бонусов. Илия Куса уверен, что Дональд Трамп в результате этой встряски будет в плюсе:

"Судя по тому, как Трамп ведет себя сейчас, он в итоге лишь усилит свои позиции. Он позиционирует себя как некий фельдмаршал, который наводит порядок в стране, выступая против мародеров и грабителей. Многим это нравится. Трамп заставляет мэров и губернаторов, в том числе демократов, вводить Нацгвардию на улицы американских городов, и они это делают – подобные вещи усиливают имидж Трампа как сильного президента, который в мгновение разгонит всех возмутителей спокойствия, наведет порядок и вернет стабильность".

Тем не менее, эксперт отмечает, что в долгосрочной перспективе игнорирование Трампом болезненных точек американского общества и той половины населения, что составляет электорат демократов, будет играть на углубление раскола американского общества.

"Он остался с прежним ядром электората (более 40%), но другой половиной населения он даже не пытался заниматься – не хотел, ему это было просто неинтересно", – пояснил Куса.

С ним согласен и Олег Соскин: "После устроенных афроамериканцами беспорядков все белое население США пойдет за Трампом. Оно будет поддерживать его, увидев колоссальную угрозу, исходящую от афроамериканцев, для своего существования, благосостояния, статуса и собственности".

Когда закончатся протесты

Дальнейший ход протестов в США и приблизительные вероятные сроки их завершения эксперты прогнозируют с большой осторожностью. Они не сомневаются в способности Трампа проявить "жесткую руку" и навести порядок, однако полагают, что замести глобальную проблему под ковер надолго не получится.

По мнению Кусы, осенью, во время президентских выборов, Штатам предстоит все это пережить еще раз, особенно если победа того или иного кандидата не будет убедительной, с большим отрывом.

Продолжению протестов может способствовать уже не возмущение убийством афроамериканца, а усугубляющаяся социальная ситуация, прежде всего – безработица.

"Сложно прогнозировать, сколько времени понадобится Трампу, чтобы взять ситуацию под контроль. Ведь продолжает свирепствовать коронавирус, усугубляя экономический кризис. Причем сейчас, во время беспорядков, произошло огромное количество контактов, а потому можно ждать нового витка этой заразы", – предостерег Соскин.

В свою очередь, Тарас Загородний убежден, что в США мощная государственная машина идентифицирует и накажет всех, кто занимался грабежами и мародерством. При этом он допустил, что к наведению порядка будет привлечена армия, но только если ситуация приобретет катастрофический характер.

Ждет ли США распад?

Эксперты разошлись во мнениях о последствиях протестов. Одни предрекают Штатам грустную перспективу, другие – уверены, что американцы с достоинством пройдут и это испытание.

Америка, по мнению Олега Соскина, подошла к рубежу, когда велика вероятность повторения Войны севера и юга, история повторяется практически один в один.

"Байден возглавит "цветных" – афроамериканцев и латиносов, т.е. те не самодостаточные социальные слои, которые не могут быть креативными и самостоятельно обеспечивать свое бытие и которым необходимо, чтобы на них перераспределялась часть доходов от белых, которых возглавит Трамп. Конфликт возникнет из-за того, что белые не желают перераспределять свои доходы на афроамериканцев, поскольку коронавирус остановил экономику и усугубил их положение", – прогнозирует Соскин.

В американской системе накопилось слишком много проблем, и даже после окончания протестов они не решатся, а будут тлеть до следующего серьезного повода / GettyImages

По его словам, Штаты в итоге этой тряски могут распасться, и у них будет два президента: у белых – Трамп, у "цветных" – Байден. В любом случае, говорит эксперт, США утратят роль гегемона, а новых гегемонов более не будет.

В свою очередь, Тарас Загородний считает такие прогнозы "русскими народными сказками".

"Как США могут утратить роль гегемона – разве куда-то исчезнет Пентагон? Разве исчезнут 11 авианосных группировок? Разве испарится огромный военный бюджет и исчезнет самая большая в мире экономика? Американская система достаточно гибкая и в состоянии реагировать на любые вызовы. Вскоре будут включены механизмы, которые на уровне штатов и федерального правительства приведут к наведению порядка в стране. А дальше последует выход из экономического кризиса. После этого об этих протестах просто забудут", – убежден Загородний.

Американская система переживает серьезный кризис, полагает Илия Куса. Причем этот кризис, по его словам, не закончится ни с окончанием нынешних протестов, ни с завершением президентской гонки.

"Пока американцы не переосмыслят свою политическую систему, свое будущее и концепт Америки как таковой, тряска будет продолжаться и может затянуться на годы", – резюмирует эксперт.