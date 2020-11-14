Распад России и фактор Азербайджана: у Зеленского оценили итоги войны в Карабахе

Россию ожидает распад в случае, если ее энергоресурсы никто не будет покупать - Кривонос / УНИАН

По итогам войны в Нагорном Карабахе Россия будет продолжать оказывать влияние на Армению и Азербайджан. Москва не намерена уступать Турции свое лидерство на Кавказе и планирует влиять на определенные процессы. Россияне попытаются не допустить потенциальной конкуренции азербайджанской и российской нефти на европейских и восточных рынках.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в интервью изданию Апостроф.

По его словам, в военной среде утверждают, что Россия в Нагорном Карабахе проиграла тактически, однако Москва пока не потерпела поражения в войне за свое господство на Кавказе. В течение 5 лет россияне будут присутствовать в Карабахе и влиять на события. Интерес России состоит во влиянии на Баку и Ереван и недопущении усиления роли Турции.

" ни пытаются сейчас устранить Турцию, чтобы она не участвовала во всем, что касается ввода миротворцев. Уже было заявление, что и Турция рассматривает эту возможность. Поэтому сейчас возникает вопрос о влиянии не только на Армению, но и на Азербайджан", - отметил Кривонос.

Как полагает чиновник, РФ заинтересована во влиянии на Азербайджан, поскольку республика является развитым с точки зрения экономики государством, которое обладает энергетическим потенциалом, и в перспективе может превратиться в конкурента Москвы.Читайте такжеВойска России вошли в Карабах – заявление Азербайджана и Армении

"Азербайджанская нефть - это как раз способность контролировать эту страну. Их нефть сможет вытеснить российскую из европейского и восточного рынков. Мы увидели, что ситуация с падением цен на нефть очень сильно ударила по Российской Федерации. С учетом того, что Россия не является высокотехнологичной страной, она зарабатывает больше на сырье", - сказал он.

Чиновник считает, что Россия ставит перед собой задачу сохранения экспорта энергоресурсов в Европу, чтобы по-прежнему получать деньги, которые позволяют существовать государству. В случае отказа от российских газа и нефти РФ очень быстро прекратит свое существование.

"Для нее важно сохранить свои рынки сбыта и в первую очередь - в Европе, потому что Европа является основным потребителем российской нефти и газа. Именно эти деньги позволяют России держаться на плаву. Если российские энергоресурсы никто не будет покупать, то эта страна достаточно быстро распадется", - подчеркнул Сергей Кривонос.

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