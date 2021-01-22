"Распродала себя всю, падаль": Собчак хитро выступила против Навального и нарвалась на маты

Ксению Собчак обматерили из-за Алексея Навального / instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак намекнула, что оппозиционер Алексей Навальный не бескорыстно попросил своих сторонников о помощи.

Ведущая в Instagram написала, что тот, кто жертвует собой ради идеи, не просит о помощи.

По ее словам, одно дело – самопожертвование во имя идеи, без надежды на награду, другое – ради собственной власти, величия или чемпионского титула.

"Так как же отличить жертву ради тебя от использования тебя? Одним простым способом: тот, кто жертвует собой бескорыстно,… – никогда не просит о помощи. Трудно представить себе Джордано Бруно (итальянский философ – Ред.) в ночь перед сожжением призывающего выйти на площадь… с плакатами "Земля все-таки круглая!"…", – отметила Собчак.

Бывший пресс-секретарь Навального и активистка Анна Ведута жестко ответила ведущей в комментариях под постом, в частности обозвала ее продажной бл*дью.

"Ах ты ж, продажная бл*дь. Я бы сейчас тебе эту брошку, что ты мне подарила в 2012 году, швырнула в твое с*чье продажное *бало. Ты, тварь подзаборная, вешалась на Алексея на моих глазах, шагу ему не давала… Что ж ты такое купить-то хочешь, что распродала себя всю и продолжаешь? Ничего в тебе не осталось человеческого. Падаль", – поделилась Ведута.