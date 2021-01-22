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"Распродала себя всю, падаль": Собчак хитро выступила против Навального и нарвалась на маты

22 января 2021, 20:04

Собчак намекнула, что оппозиционер не просто так пожертвовал собой.

Собчак обматерили из-за Навального – Навальный новости сегодня
Ксению Собчак обматерили из-за Алексея Навального / instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак намекнула, что оппозиционер Алексей Навальный не бескорыстно попросил своих сторонников о помощи.

Ведущая в Instagram написала, что тот, кто жертвует собой ради идеи, не просит о помощи.

По ее словам, одно дело – самопожертвование во имя идеи, без надежды на награду, другое – ради собственной власти, величия или чемпионского титула.

"Так как же отличить жертву ради тебя от использования тебя? Одним простым способом: тот, кто жертвует собой бескорыстно,… – никогда не просит о помощи. Трудно представить себе Джордано Бруно (итальянский философ – Ред.) в ночь перед сожжением призывающего выйти на площадь… с плакатами "Земля все-таки круглая!"…", – отметила Собчак.

Бывший пресс-секретарь Навального и активистка Анна Ведута жестко ответила ведущей в комментариях под постом, в частности обозвала ее продажной бл*дью.

"Ах ты ж, продажная бл*дь. Я бы сейчас тебе эту брошку, что ты мне подарила в 2012 году, швырнула в твое с*чье продажное *бало. Ты, тварь подзаборная, вешалась на Алексея на моих глазах, шагу ему не давала… Что ж ты такое купить-то хочешь, что распродала себя всю и продолжаешь? Ничего в тебе не осталось человеческого. Падаль", – поделилась Ведута.

  • Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный пережил отравление – его лечили в берлинской клинике Шарите. Западные эксперты выяснили, что оппозиционера отравили ядом из группы Новичок.
  • Политик уверен, что за его отравлением стоял президент России Владимир Путин. В Кремле назвали обвинения оппозиционера абсолютно безосновательными.
  • В январе текущего года Навальный вернулся в РФ, его задержали в московском аэропорту Шереметьево.
  • Основанием для задержания стало объявление в розыск 29 декабря 2020-го. Навальному инкриминируют уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
  • Оппозиционера 18 января арестовали на 30 суток. Политик призвал своих сторонников выходить на улицы. Штабы Навального начали готовить митинги по всей стране, они запланированы на 23 января.

новости России Ксения Собчак Алексей Навальный Анна Ведута
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