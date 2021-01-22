"Распродала себя всю, падаль": Собчак хитро выступила против Навального и нарвалась на маты

Собчак намекнула, что оппозиционер не просто так пожертвовал собой.
Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак намекнула, что оппозиционер Алексей Навальный не бескорыстно попросил своих сторонников о помощи.
Ведущая в Instagram написала, что тот, кто жертвует собой ради идеи, не просит о помощи.
По ее словам, одно дело – самопожертвование во имя идеи, без надежды на награду, другое – ради собственной власти, величия или чемпионского титула.
"Так как же отличить жертву ради тебя от использования тебя? Одним простым способом: тот, кто жертвует собой бескорыстно,… – никогда не просит о помощи. Трудно представить себе Джордано Бруно (итальянский философ – Ред.) в ночь перед сожжением призывающего выйти на площадь… с плакатами "Земля все-таки круглая!"…", – отметила Собчак.
Бывший пресс-секретарь Навального и активистка Анна Ведута жестко ответила ведущей в комментариях под постом, в частности обозвала ее продажной бл*дью.
"Ах ты ж, продажная бл*дь. Я бы сейчас тебе эту брошку, что ты мне подарила в 2012 году, швырнула в твое с*чье продажное *бало. Ты, тварь подзаборная, вешалась на Алексея на моих глазах, шагу ему не давала… Что ж ты такое купить-то хочешь, что распродала себя всю и продолжаешь? Ничего в тебе не осталось человеческого. Падаль", – поделилась Ведута.
- Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный пережил отравление – его лечили в берлинской клинике Шарите. Западные эксперты выяснили, что оппозиционера отравили ядом из группы Новичок.
- Политик уверен, что за его отравлением стоял президент России Владимир Путин. В Кремле назвали обвинения оппозиционера абсолютно безосновательными.
- В январе текущего года Навальный вернулся в РФ, его задержали в московском аэропорту Шереметьево.
- Основанием для задержания стало объявление в розыск 29 декабря 2020-го. Навальному инкриминируют уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
- Оппозиционера 18 января арестовали на 30 суток. Политик призвал своих сторонников выходить на улицы. Штабы Навального начали готовить митинги по всей стране, они запланированы на 23 января.