Расследование о "дворце Путина": Песков сказал, пользуется ли президент скандальным особняком

Владимир Путин не пользуется особняком под Геленджиком, сообщил его спикер / Reuters

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что лидер страны не пользуется особняком под городом Геленджик, который в расследовании Фонда борьбы с коррупцией под руководством оппозиционера Алексея Навального фигурирует как "дворец главы РФ".

Спикер во время общения с журналистами сказал, что не знает, кому принадлежит особняк, и это абсолютно не его забота, пишет ТАСС.

По словам Пескова, нельзя утверждать, что это объект президента.

"Мне неизвестно, чтобы президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю", – заявил пресс-секретарь.

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