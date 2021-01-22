Расследование о "дворце Путина": Песков сказал, пользуется ли президент скандальным особняком

В Кремле заявили, что не знают, кому принадлежит якобы "дворец Путина".
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что лидер страны не пользуется особняком под городом Геленджик, который в расследовании Фонда борьбы с коррупцией под руководством оппозиционера Алексея Навального фигурирует как "дворец главы РФ".
Спикер во время общения с журналистами сказал, что не знает, кому принадлежит особняк, и это абсолютно не его забота, пишет ТАСС.
По словам Пескова, нельзя утверждать, что это объект президента.
"Мне неизвестно, чтобы президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю", – заявил пресс-секретарь.
"Дворец Путина" в Геленджике – что нужно знать
- В Фонде борьбы с коррупцией обнародовали расследование, в котором говорится, что общая площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.
- В фонде выяснили, что на территории особняка есть подземный восьмидесятиметровый мост, ледовый дворец, тоннель для спуска к Черному морю и даже церковь.
- В Кремле утверждают, что этот особняк не был построен для президента РФ.
Автор: Екатерина Присяжнюк