Разработчик Новичка назвал вероятную причину отравления Навального

В области амидов отравляющие вещества неэффективны, подчеркнул Леонид Ринк.
Разработчик бинарной нервно-паралитической системы Новичок Леонид Ринк прокомментировал отчет Организации по запрещению химического оружия по поводу отравления Алексея Навального.
Как отметил он в комментарии РИА Новости, вещества, которые обнаружила ОЗХО в пробах Навального, не являются отравляющими боевыми веществами и могут содержаться в бытовой химии или возникнуть в организме после приема таблеток и алкоголя.
"Подтвердила, что не было отравляющего вещества, комиссия ОЗХО. Кто еще может чего-то сказать?" - заявил Ринк.
По его словам, найденный фрагмент вещества может относиться к любому моющему средству или таблеткам.
Ринк отметил, что об амидном следе в пробах Навального он слышал из западных источников.
"Какой-то амид. В области амидов отравляющие вещества неэффективны. Это я скажу просто как достаточно долго поработавший в этой области… Это вообще не токсично, абсолютно", — подчеркнул доктор.
Также он допустил, что врачи в Омске могли пропустить в пробах Навального следы вещества, которое было выявлено Германией и ОЗХО, так как оно не было токсичным.
"А кто ж будет искать неизвестно чего неизвестно где", — сказал он.
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- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
- Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже выписали из немецкой клиники.