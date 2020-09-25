Разработчик Новичка рассказал о технологии создания отравившего Навального яда

Алексей Навальный / Reuters

На сегодняшний день любая химическая лаборатория в мире может изготовить отравляющее вещество Новичок.

Об этом создатель Новичка Леонид Ринк рассказал РИА Новости.

Он подчеркнул, что это стало возможно после того, как уехавший в США ученый Вил Мирзаянов опубликовал книгу, посвященную созданию Новичка.

"Выдал для всех террористов, как делать Новичок в условиях, ладно, не домашних, но в какой-то лаборатории, где есть вытяжные шкафы. В любой лаборатории, пожалуйста, вари, никто не мешает", — сказал Ринк.

Отметим, что ранее Мирзаянов в интервью ВВС заявил о том, что Новичок можно синтезировать и не в России, но это под силу только высококвалифицированному научно-техническому персоналу с опытом работы с боевыми отравляющими веществами.

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Мирзаянов в 2008 году опубликовал книгу "Государственные тайны: российская программа химического оружия изнутри".