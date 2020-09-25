Разработчик Новичка рассказал о технологии создания отравившего Навального яда

Ученый Вил Мирзаянов объяснил, как создать Новичок, заявил Леонид Ринк.
На сегодняшний день любая химическая лаборатория в мире может изготовить отравляющее вещество Новичок.
Об этом создатель Новичка Леонид Ринк рассказал РИА Новости.
Он подчеркнул, что это стало возможно после того, как уехавший в США ученый Вил Мирзаянов опубликовал книгу, посвященную созданию Новичка.
"Выдал для всех террористов, как делать Новичок в условиях, ладно, не домашних, но в какой-то лаборатории, где есть вытяжные шкафы. В любой лаборатории, пожалуйста, вари, никто не мешает", — сказал Ринк.
Отметим, что ранее Мирзаянов в интервью ВВС заявил о том, что Новичок можно синтезировать и не в России, но это под силу только высококвалифицированному научно-техническому персоналу с опытом работы с боевыми отравляющими веществами.
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Мирзаянов в 2008 году опубликовал книгу "Государственные тайны: российская программа химического оружия изнутри".
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
- Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже выписали из немецкой клиники.