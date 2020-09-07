Разработчик смертоносного Новичка отреагировал на выход Навального из комы

Навального отравили не Новичком, убежден разработчик вещества / Reuters

Выход Алексея Навального из комы свидетельствует о том, что его отравили не веществом из группы "Новичок", заявил один из разработчиков яда, ученый Леонид Ринк.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ученого, тот факт, что Навальному стало лучше, говорит о том, что в случае его отравления "Новичок" не использовался.

Ринк подчеркнул, что "Новичок" разрабатывался для того, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие и имеет 100-процентную летальность.

"Значит это не "Новичок", — отметил Ринк.

Отравление Навального – что было ранее: