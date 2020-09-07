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Разработчик смертоносного Новичка отреагировал на выход Навального из комы

7 сентября 2020, 18:17

"Новичок" разрабатывался для того, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие и имеет 100-процентную летальность, подчеркнул его разработчик.

Навальный
Навального отравили не Новичком, убежден разработчик вещества / Reuters

Выход Алексея Навального из комы свидетельствует о том, что его отравили не веществом из группы "Новичок", заявил один из разработчиков яда, ученый Леонид Ринк.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ученого, тот факт, что Навальному стало лучше, говорит о том, что в случае его отравления "Новичок" не использовался.

Ринк подчеркнул, что "Новичок" разрабатывался для того, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие и имеет 100-процентную летальность.

"Значит это не "Новичок", — отметил Ринк.

Отравление Навального – что было ранее:

  • 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы. По словам главы МИД Германии, ситуацию с Навальным не стоит сужать до дискуссий о строительстве "Северного потока-2". Маас уточнил, что свыше 100 компаний, половина которых немецкие, участвуют в строительстве газопровода. Кроме того, в реализации "Северного потока-2" задействованы 12 стран ЕС.
  • 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
  • 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.
  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

Алексей Навальный отравление Навального новичок новости России
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