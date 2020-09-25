УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Разработчик вакцины рассказал, когда человечество уничтожит коронавирус

25 сентября 2020, 06:01

Для окончательной победы над коронавирусом может потребоваться еще некоторое время.

false
Человечество может перевернуть страницу под названием COVID-19

Один из разработчиков вакцины против коронавируса профессор из Университета Осаки Рюити Морисита рассказал о том, когда человечество может перевернуть страницу под названием COVID-19.

Как рассказал он Украинской правде, на сегодня оптимизм на этот счет не слишком в тренде.

"Но я думаю, уже сейчас можно выдохнуть с облегчением. Несколько стран разработали вакцины. Они могут появиться в доступе не позднее следующего года. Кроме того, медики уже знают как лечить инфицированных", - подчеркнул ученый.

Он также добавил, что для окончательной победы над коронавирусом может потребоваться еще некоторое время.

"Конечно, это не абсолютная победа. Понадобится время, чтобы убедиться, что вирус побороли во всех без исключения странах", - резюмировал Морисита.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о росте числа больных коронавирусом в Украине.

Читайте такжеКоронавирус бьет в упор: эксперт рассказала, кто рискует стать жертвой COVID-19

По словам главы государства, скачок числа заболевших COVID - 19 до 3 тысяч в день и выше - это и есть вторая волна заболеваемости.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине сложилась тревожная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Он также оценил вероятность национального локдауна, который может быть объявлен в Украине и призвал не привязываться к конкретной дате.

По его словам, локдаун может состояться как ранее 25 октября, так и позже. Это зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом, добавил он.

  • В Украине СOVID-19 заболели 188 тыс. 106 человек.
  • Всего с начала эпидемии в Украине умерли 3 тыс.
  • Выздоровели от СOVID-19 - 83 тыс.
коронавирус коронавирус новости коронавирус в мире Covid-19
Сейчас вы просматриваете новость «Разработчик вакцины рассказал, когда человечество уничтожит коронавирус». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

06:28
Эксперт раскрыл планы Путина по уходу Лукашенко с поста главы Беларуси
06:01
Разработчик вакцины рассказал, когда человечество уничтожит коронавирус Видео
05:55
Назван самый соблазнительный знак Зодиака
05:29
Перевод часов осенью 2020 – когда и куда переводят стрелки на зимнее время Видео
04:54
Путин поможет Лукашенко удержать власть: журналист назвал условие Видео
04:22
С Днем воспитателя – поздравления в прозе и стихах, картинки и гифки
03:49
Для победы над Covid-19 понадобятся несколько вакцин – ученые Видео
03:40
Свальный грех - эксперты составили рекомендации для хорошего группового секса
03:01
"Трусы лишние": телеведущая топлес засветила интимное место в ванной
02:15
Гороскоп для всех на 26 сентября: успех в бизнесе и крайне опасная болезнь Видео
01:34
Отравление Навального Новичком: эксперт назвала фатальную ошибку Кремля Видео
00:55
В Чехии придумали способ обеззаразить коронавирус Видео
00:34
Бавария одолела с минимальным счетом Севилью и выиграла Суперкубок УЕФА Фото
00:19
Почему нельзя дарить нож и как обойти примету Видео
24 сентября, четверг
23:44
Страны Балтии наносят еще один удар по режиму Лукашенко: анонсированы новые санкции Видео
23:41
Путин взбесил Макрона неумелой ложью про Навального - Business Insider
23:22
Немецкий министр объяснил, почему важен Северный поток-2
23:00
Специалисты рассказали, как связаны фруктовые соки и развитие рака
22:47
В МВД Беларуси сделали заявление о задержании адвоката Колесниковой Видео
22:30
У Навального сообщили, сколько он пробудет на лечении в Германии
21:44
В РФ космонавт рассказал, что будет делать при встрече с инопланетянами
21:21
Телеведущая работала грузчицей, чтобы заработать на проживание
21:02
Неожиданно: названы 8 самых грязных мест в доме, о которых вы не догадывались Видео
21:00
Коронавирус в Украине 24 сентября: установлен позитивный суточный рекорд Видео
20:56
Кравчук оценил вероятность переноса Минского процесса из Беларуси Видео
20:48
Гороскоп для всех на 25 сентября: кому грозит оплата кармических долгов Видео
20:33
В Харькове вспыхнул многоквартирный дом, погиб человек
20:22
Как отбелить зубы: врачи рассказали, поможет ли сода Видео
20:21
Электроэнергия в Украине продолжает дорожать
20:20
"Я хотел стать геем": Дима Коляденко откровенно рассказал про ориентацию Видео
20:15
ЦИК отказалась регистрировать вдову погибшего нардепа Давыденко, она обратилась за помощью к Зеленскому - СМИ
20:10
ЦИК утвердил форму и цвета бюллетеней на местных выборах – 2020 Видео
19:59
Андрей Данилко раскрыл, почему Верку Сердючку не увидят без звезды Видео
19:21
Дипломат спрогнозировал, что в скором времени сделает Путин с Лукашенко
19:21
"Жизнь изменилась после Майдана": Данилко сказал, кто делает революции
19:17
В Украине обновили список зон карантина: какие города ждут жесткие ограничения Видео
18:50
Как вернуть старую версию Фейсбук после редизайна: простая инструкция
18:39
Американский актер обнаружил побочное действие российской вакцины от Covid-19
18:26
В Киеве активисты устроили драку с полицией на территории колледжа, есть пострадавшие Видео
18:26
Социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают режим Лукашенко
18:07
В Беларуси айтишники "снимут маски" с ОМОНа: силовикам поставили ультиматум Видео
18:04
В Беларуси объявили об инаугурации Тихановской: названа дата Видео
18:01
Наші котики-2 - актеры, сюжет и тизер нового фильма Видео
17:40
"Невероятно высокий доход": одному знаку Зодиака советуют решиться на изменения
17:37
Закон о снижении НДС минимизирует "скрутки" и вернет в бюджет до 25 млрд грн - СМИ
17:12
Немецкие врачи рассказали о состоянии больного коронавирусом Кернеса
17:09
Украину накроют дожди, но будет один сухой регион – синоптик Видео
17:05
"Какая больница?": отец Киркорова отправился на самоизоляцию
17:01
Лимонная вода: что напиток делает с организмом Видео
16:46
У Зеленского сделали заявление о переносе визита в Беларусь Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять