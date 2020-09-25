Разработчик вакцины рассказал, когда человечество уничтожит коронавирус

Человечество может перевернуть страницу под названием COVID-19

Один из разработчиков вакцины против коронавируса профессор из Университета Осаки Рюити Морисита рассказал о том, когда человечество может перевернуть страницу под названием COVID-19.

Как рассказал он Украинской правде, на сегодня оптимизм на этот счет не слишком в тренде.

"Но я думаю, уже сейчас можно выдохнуть с облегчением. Несколько стран разработали вакцины. Они могут появиться в доступе не позднее следующего года. Кроме того, медики уже знают как лечить инфицированных", - подчеркнул ученый.

Он также добавил, что для окончательной победы над коронавирусом может потребоваться еще некоторое время.

"Конечно, это не абсолютная победа. Понадобится время, чтобы убедиться, что вирус побороли во всех без исключения странах", - резюмировал Морисита.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о росте числа больных коронавирусом в Украине.

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По словам главы государства, скачок числа заболевших COVID - 19 до 3 тысяч в день и выше - это и есть вторая волна заболеваемости.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине сложилась тревожная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Он также оценил вероятность национального локдауна, который может быть объявлен в Украине и призвал не привязываться к конкретной дате.

По его словам, локдаун может состояться как ранее 25 октября, так и позже. Это зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом, добавил он.