Разваливался прямо в воздухе: в РФ произошло ЧП с украинским самолетом

После посадки самолет выкатился на 200 метров за пределы взлетно-посадочной полосы / Фото Baza

В пятницу, 13 ноября, в российском Новосибирске совершил аварийную посадку транспортный самолет украинского производства Ан-124 Руслан.

Самолет направлялся в Вену без груза. После взлета командир борта сообщил о неполадках в двигателе и отказе систем радиосвязи, запросив разрешение на аварийную посадку, передает Интерфакс.

После посадки самолет выкатился на 200 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. Руслан повредил полосу, поэтому несколько самолетов, летевших в Новосибирск, отправили в Барнаул.

На борту самолета находились 14 человек, никто не пострадал.

По словам очевидцев, фрагменты судна начали отделяться еще в воздухе. Их нашли на строительных площадках, над которыми пролетал Ан-124.

"Детали турбины, отвалившиеся на высоте нескольких сотен метров от двигателя Руслана, на земле насквозь пробили крышу склада и чудом никого не убили", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, у самолета повредились пневматика и левая основная стойка шасси. Также у машины повреждены крылья.

Ан-124 Руслан летел в Вену без груза / Фото Baza

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России сообщили, что судно принадлежит авиакомпании Волга-Днепр. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

Справка: Ан-124 Руслан - тяжёлый дальний транспортный самолёт четвертого поколения разработки ОКБ имени О. К. Антонова.

Напомним: