"Реальный путь к победе": Трамп сделал заявление о борьбе за пост президента США

Пресс-конференция юристов Дональда Трампа состоится в 19:00 по киевскому времени.
Действующий американский глава государства Дональд Трамп объявил о пресс-конференции своих юристов, которые должны сделать заявление о том, как он может победить на выборах президента США-2020.
"Юристы проведут важную пресс-конференцию по очень ясному и реальному пути к победе. Все очень хорошо становится на свои места", - написал Дональд Трамп в своем аккаунте в микроблоге Twitter.
Мероприятие пройдет в полдень четверга по местному времени. (19:00 по киевскому времени, - ред.)
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Выборы президента США
- Выборы американского президента состоялись 3 ноября. По данным СМИ, победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден, который набирает от 270 до 293 голосов выборщиков. Показатель Трампа – 213-214 голосов выборщиков.
- Дональд Трамп 19 ноября в очередной раз заявил, что именно он является триумфатором американских президентских выборов, тогда как демократы и "лживые СМИ" пытаются украсть его победу.
- Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заверил, что если Джо Байдена действительно признают победителем выборов, Белый дом обеспечит передачу власти демократам.
- Глава национального экономического совета Лоуренс Кадлоу также уверял, что передача власти Байдену будет обеспечена, тогда как Трамп, несмотря на борьбу за президентское кресло, сыграет по правилам.
Автор: Андрей Ганжа