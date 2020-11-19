"Реальный путь к победе": Трамп сделал заявление о борьбе за пост президента США

Трамп продолжает борьбу за пост президента США / Скриншот YouTube

Действующий американский глава государства Дональд Трамп объявил о пресс-конференции своих юристов, которые должны сделать заявление о том, как он может победить на выборах президента США-2020.

"Юристы проведут важную пресс-конференцию по очень ясному и реальному пути к победе. Все очень хорошо становится на свои места", - написал Дональд Трамп в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

Мероприятие пройдет в полдень четверга по местному времени. (19:00 по киевскому времени, - ред.)

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