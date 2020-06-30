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Путин назвал главное условие, при котором поправки в Конституцию России вступят в силу

Владимир Путин просит россиян придти на референдум.

30 июня 2020, 14:11
Путин
Путин утверждает, что народ должен проголосовать за поправки в Конституцию / Reuters

Президент России Владимир Путин призвал российских граждан высказать свою позицию на референдуме по вопросу изменения Конституци РФ и заявил, что поправки в основной закон вступят в силу только в случае их подтверждения россиянами.

Об этом он сказал в ходе своего обращения из Ржева, где сегодня, 30 июня, глава РФ присутствует на открытии Ржевского мемориала.

"Поправки вступят в силу только в случае одобрения. Прошу каждого сказать свое слово - каждый голос важен", - утверждает Путин.Читайте такжеПоправки в Конституцию: Путин объявил дату, когда решится судьба РФ

По его словам, именно в рамках этого референдума россияне определят, в какой стране они должны жить. Поэтому важно, чтобы граждане страны приняли участие в мероприятии.

Напоследок он еще раз добавил, что поправки к изменениям в Конституцию должен утвердить народ.

"Вновь обозначу свою позицию, обновленный текст Конституции, все поправки — вступят только при вашем одобрении", - подчеркнул Путин.

Напомним, с 25 июня по 1 июля проходит всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. В январе 2020 года Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий изменения Основного закона. Дума их приняла, и теперь решение вступит в силу в том случае, если за него проголосуют более 50% россиян на референдуме.Читайте такжеПутин во главе России - главный гарант будущего вторжения в Украину

Поправки подразумевают закрепление особого статуса за русским народом в РФ, отказ от исполнения части решений международных судебных инстанций, расширение полномочий президента и обнуление президентских сроков Путина. В результате этого Путин сможет выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 и 2030 годах.

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