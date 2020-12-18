Режим Лукашенко получил поддержку силовиков России в Беларуси

Белорусские силовики будут сотрудничать с Росгвардией РФ по вопросам безопасности / Reuters

Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере государственной и общественной безопасности. Совместная работа предполагает проведение учений и решения вопросов стратегической важности.

Соответствующий документ был опубликован Национальным правовым интернет-порталом Беларуси. Причиной подписание соглашения является стремление сторон к развитию сотрудничества в сфере государственной и общественной безопасности.

В документе речь идет о том, что силовые ведомства Беларуси и России намерены сотрудничать по вопросам общественной безопасности, охраны государственных объектов, борьбы с терроризмом, силовой поддержки в сфере противодействия преступности и другим направлениям.Читайте такжеВ оппозиции Беларуси оценили возможность силового свержения Лукашенко

Что предполагает документ

Сотрудничество по вопросам охраны общественного порядка и безопасности

Взаимопомощь по борьбе с экстремизмом и терроризмом

Обеспечение силовой поддержки мероприятий, направленных на борьбу с преступностью

Контроль в сфере оборота оружия

Охрана объектов особой важности

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