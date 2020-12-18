Режим Лукашенко получил поддержку силовиков России в Беларуси

МВД Беларуси и Росгвардия России планируют проведение совместных учений и консультаций по вопросам государственной безопасности.
Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере государственной и общественной безопасности. Совместная работа предполагает проведение учений и решения вопросов стратегической важности.
Соответствующий документ был опубликован Национальным правовым интернет-порталом Беларуси. Причиной подписание соглашения является стремление сторон к развитию сотрудничества в сфере государственной и общественной безопасности.
В документе речь идет о том, что силовые ведомства Беларуси и России намерены сотрудничать по вопросам общественной безопасности, охраны государственных объектов, борьбы с терроризмом, силовой поддержки в сфере противодействия преступности и другим направлениям.Читайте такжеВ оппозиции Беларуси оценили возможность силового свержения Лукашенко
Что предполагает документ
- Сотрудничество по вопросам охраны общественного порядка и безопасности
- Взаимопомощь по борьбе с экстремизмом и терроризмом
- Обеспечение силовой поддержки мероприятий, направленных на борьбу с преступностью
- Контроль в сфере оборота оружия
- Охрана объектов особой важности
Беларусь новости
- Белорусский президент Александр Лукашенко систематически обвиняет Запад и НАТО в реализации политики угрозы территориальной целостности Беларуси. В конце ноября Лукашенко обнародовал "сводки КГБ", где речь шла о том, что Польша якобы пытается дестабилизировать ситуацию в республике.
- 2 декабря Лукашенко заявил, что НАТО создает военные группировки с целью захвата западных областей Беларуси.
- 10 декабря Александр Лукашенко утвердил со стороны Минска план совместного применения региональных войск Беларуси и России. Такие меры, как утверждают в столице республики, приняты из-за потенциальной угрозы Запада.