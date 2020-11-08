Резня в Кривом Роге: нападавший требует для себя смертной казни

Мужчина, который устроил резню в Кривом Роге, требует для себя смертной казни / УНИАН

Трагедия в Кривом Роге произошла 7 ноября в 16:30. В течение нескольких часов 29-летний местный безработный, хаотично двигаясь по улицам, нападал с ножом на случайных прохожих. В результате два человека, отец и сын, скончались на месте, восемь — доставлены в больницу. Среди них 8-летний мальчик.

Во время задержания нападавший сообщил, что он "родился в аду", "мы все живем в аду", и заявил, что он "сын Божий Адам. Бог приказал ему убить 15 человек" и у него есть "тетрадь смерти", "но ее никто не откроет, потому что есть судьба". Вчера ночью полиция провела обыск в квартире подозреваемого. При этом присутствовали и родственники нападавшего, сообщают Факты.

Как утверждает мать нападавшего, дома у сына не было найдено ни наркотиков, ни каких-либо других веществ. Ее сын не пил и не курил категорически. Полиция обнаружила на стенах странные рисунки и круги, нарисованные от руки. Из мусорной корзины извлекли тетрадки с какими-то цифрами и кругами. Неделю назад мать приходила к живущему отдельно Тимофею домой, тогда на стенах рисунков еще не было.

"Дальше нас повезли в райотдел. Адвокат, которого предоставили сыну, считает, что он по-прежнему в неадекватном состоянии. В кабинете следователя Тимофей кричал: "Я требую для себя смертной казни!". Адвокат сказал, что в Украине она отмена. Сын попросил: "Прошу в порядке исключения!", - рассказала мать злоумышленника.

Женщина видела сына в последний раз накануне трагедии, вечером 6 ноября. Они собирались на семейные посиделки у бабушки: пили чай, разговаривали. В тот вечер сын был спокоен. Никакой агрессии не проявлял. Он не был ни агрессивным, ни тревожным. Но за год до случившегося у мужчины были кратковременные панические атаки. Он среди ночи вскакивал, кричал.

"Сын говорил, что ему страшно, он не может спать, ему снились плохие сны", — вспоминает женщина.

Мать призналась, что ребенок становился свидетелем насилия в семье со стороны бывшего мужа, отца Тимофея. Но подробности она не рассказала. Сказала лишь, что боялась уйти от мужа, потому что чужие дети никому не нужны. Позже они все же расстались.

"Последний год он был безработным. Сын учился платно в Криворожском горно-рудном университете. Но не было финансов платить дальше, и учебу пришлось оставить. Работал автослесарем, продавцом, охранником, сборщиком мебели. Уезжал на заработки. Потом вернулся. Полгода был на заработках в Чехии. После этого, приехав домой, не смог найти работу из-за карантина. Но он жил экономно. Сбережений хватало. Жил один: с девушкой они разошлись", - рассказала мать.

Резня в Кривом Роге – о чем сообщалось ранее: