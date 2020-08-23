РФ перебрасывает в Беларусь "черных человечков": эксперт оценила угрозы

ОМОН разгоняет протестующих в Беларуси / TUT.by

Россия вряд ли пойдет на прямое военное присутствие в Беларуси, заявила российский политический аналитик Ольга Курносова.

"Лукашенко был бы рад, если бы Путин на это пошел. Но, на мой взгляд, Кремль сейчас будет выбирать другую тактику. Он пытается продать себя и Меркель, и Макрону в качестве переговорщика с Лукашенко. И в этом смысле ему совсем невыгодно вводить войска", - подчеркнула она в эфире ObozTV.

По ее мнению, Кремлю в Беларуси гораздо выгоднее действовать "тихой сапой" – советники, переговорщики – и торговаться, возможно, даже за условия ухода Лукашенко от власти.

"Что касается возможности появления, условно говоря, не "зеленых", а "черных человечков" – людей без опознавательных знаков, которые перевозят ОМОН, – то этого исключить нельзя. С учетом того, что в самой Беларуси порядка 1,5 тысяч омоновцев, если 500-600 человек подвезут из России, это будет достаточно заметно для страны.

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К сожалению, мы наблюдаем, что опять начинает возрастать активность ОМОНа. Опять начались задержания, опять начался недопуск людей в то или иное место. Поэтому ситуация продолжает накаляться", - добавила Курносова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске к местам проведения акций оппозиции, перебросили грузовики с военными.Читайте такжеАрмия против народа: в Беларуси оценили "последний аргумент" Лукашенко

В Министерстве обороны Беларуси пригрозили участникам массовых акций протеста, что они "могут иметь дело с армией".