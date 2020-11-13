УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

РФ сдала Армению: эксперт объяснил, кто выиграл после перемирия в Карабахе

13 ноября 2020, 05:15

За миротворцами РФ в Нагорном Карабахе будут присматривать турецкие наблюдатели, напомнил Олег Жданов.

армения, азербайджан, нагорный карабах
Война за Нагорный Карабах / Скриншот

Война в Карабахе была противостоянием Турции России, а в результате перемирия победила Анкара, которая получила впервые за 75 лет, со времен Второй мировой войны, возможность влиять на политическую ситуацию на Южном Кавказе.

Как пишет военный эксперт Олег Жданов в материале на УНИАН, это – главнейшее достижение Турции, ведь за миротворцами РФ в Нагорном Карабахе будут присматривать турецкие наблюдатели.

"Наибольшие преференции получит все-таки Турция. Несмотря на то, что российский миротворческий контингент будет размещаться в Нагорном Карабахе, он будет локализован границами самого Карабаха. Лачинский коридор всего лишь 5 км шириной. Количество миротворцев и техники четко регламентировано: 1920 солдат, 90 БТР и 380 машин. Большой военной угрозы для Азербайджана эти силы не представляют. Зато финансовые затраты на содержание миротворческого контингента ложатся на Россию. Еще придется построить объездную дорогу вокруг Шуши, а также восстанавливать частично поврежденную в результате военных мероприятий, в первую очередь, мобилизации, экономику Армении. Все это будут российские деньги. Так что Россия получила еще одну головную боль", - уверен эксперт.

Он подчеркнул, что Турция получает сухопутный коридор, соединяющий с Азербайджаном, и никто его контролировать не будет, причем Россия будет отвечать за безопасность этого коридора.

"Думаю, в конечном итоге, Турция использует этот сухопутный коридор в том числе и для прокладки трубопроводов для нефти и газа из Средней Азии через Азербайджан в Турцию. Это – старая стратегия Эрдогана, предусматривающая превращение Турции в южный газовый и нефтяной хаб. Мало того, что Эрдоган решает вопрос, обходя территорию Российской Федерации, так Россия еще и будет все это охранять… А турецкие наблюдатели будут четко следить за выполнением Россией своих обязательств в плане обеспечения мира". - отметил Жданов.

Он не исключает, что Россия, по сути, "сдала" Армению из-за того, что премьер Никол Пашинян оказался у власти в Ереване не с подачи Путина.

Читайте такжеПеремирие под угрозой: в Турции назвали условие возобновления боев за Карабах"Россия, видимо, решила "убить всех зайцев одним выстрелом": сохранить хорошие отношения с Азербайджаном, дав ему возможность отвоевать Карабах, не поссориться с Турцией, получить ослабленную Армению, чтобы развернуть там контингент своих войск, т.е. усилить свое военное присутствие. И плюс – Россия получила возможность поменять политическое руководство Армении. Однако все получилось, как в "Божественной комедии" Данте, когда Бог распределял, кто за кем будет следить. Так вот, россияне забыли самое главное: за ними теперь будут следить турки. Так кто тогда бенефициар всей этой компании? Кто главный выгодополучатель? Турция и Азербайджан. По сути, руками Российской Федерации Турция отныне будет регулировать ситуацию на Южном Кавказе", - добавил эксперт.

  • 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
  • Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах

  • В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
  • Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
Нагорный Карабах Олег Жданов новости Армении Война в Карабахе новости Азербайджана Конфликт в Нагорном Карабахе
Сейчас вы просматриваете новость «РФ сдала Армению: эксперт объяснил, кто выиграл после перемирия в Карабахе». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Стало известно, как Байдена лишили 20 голосов выборщиковСтало известно, как Байдена лишили 20 голосов выборщиков Джо Байдена лишили 20 голосов выборщиков – СМИДжо Байдена лишили 20 голосов выборщиков – СМИ У Трампа придумали хитрый план возвращения после поражения на выборахУ Трампа придумали хитрый план возвращения после поражения на выборах Военная разведка Чехии предупредила об угрозе Третьей мировой войныВоенная разведка Чехии предупредила об угрозе Третьей мировой войны Опаснее коронавируса: в ООН назвали новую мировую проблему​Опаснее коронавируса: в ООН назвали новую мировую проблему​
Следующий материал

Последние новости

05:15
РФ сдала Армению: эксперт объяснил, кто выиграл после перемирия в Карабахе
04:38
"Стоячие тити с имплантами": Варнава посветила грудью в развратной фотосессии Фото
04:20
Будут ли украинцы соблюдать карантин: врач оценила шансы Видео
03:44
Влажные джунгли: эксперты рассказали, как довести женщину до оргазма
03:01
"Эрдоган – это новый Гитлер": в Армении рассказали о будущем договора по Карабаху Видео
Реклама
02:13
Гороскоп на 14 ноября для всех: "война" с судьбой и триумф кошелька Видео
01:28
Открытки с Днем доброты и поздравления своими словами и в стихах – самые добрые
00:55
В ООН высчитали, сколько украинцев обнищают из-за пандемии Covid-19 Видео
00:51
Ученые нашли новый способ борьбы с депрессией
00:19
Пятница, 13 – как появилась и как спастись от проблем Видео
00:02
Опаснее коронавируса: в ООН назвали новую мировую проблему​ Видео
00:01
Гороскоп на 13 ноября для всех: незаменимая помощь и мощная опора Видео
12 ноября, четверг
23:58
Названы государства без зафиксированного коронавируса Видео
23:40
Антирекорд: коронавирус впервые заразил за сутки более 11 тысяч украинцев и пересек "красную" линию Видео
23:12
Введение локдауна в Украине: в Раде назвали условие Видео
23:07
Притула оправдался за антисемитские высказывания в эфире Видео
22:34
У Зеленского пояснили ожидания от президентства Байдена
22:31
В Украине усилили карантин: опубликован текст постановления​ Видео
22:27
Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19 Видео
22:08
Ушную серу связали с проявлением неприятного состояния Видео
Реклама
21:54
Пневмония при коронавирусе: пульмонолог назвал особенности Видео
21:45
Почему нельзя пить воду на ночь​: врачи назвали причину Видео
21:37
Коронавирус, выборы и суд: Зеленский записал обращение из больницы Видео
21:35
Трамп рассказал, сколько голосов за него "украли" из электронной системы Видео
21:10
"​Не ношу маску и не сдохла​": Егорова шокировала заявлением о карантине Видео
21:06
Ученые установили ранний коварный симптом коронавируса Видео
20:49
Эксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" рак Видео
20:44
В Минске умер 31-летний мужчина, избитый накануне силовиками Видео
20:40
Ноябрьское новолуние 2020: какие дела под запретом Видео
20:14
Больной COVID-19 Зеленский обратился к украинцам из Феофании ​ Видео
20:12
Крах переговоров по Донбассу: Арестович объяснил, как Россия подставляет Путина Видео
20:04
Runa презентовала новый клип "Плохое кино" Видео
20:01
Опрос показал, как мало украинцев поучаствовали в опросе Зеленского
19:40
Комаровский раскрыл неожиданный факт о профилактике коронавируса ​ Видео
19:39
Каким валютам сильнее всего доверяют украинцы - опрос Видео
19:36
Мэр Кривого Рога попал в больницу – СМИ Видео
19:28
У Зеленского рассказали, как Украине удалось удержать безвиз с Евросоюзом Видео
19:24
Под Полтавой в детском саду жестоко обращались с малышом: шокирующее видео Видео
19:20
А не поторопился ли Зеленский прогнуться под Байдена? мнение
19:13
"Круга напоминает": Кошевой отрастил волосы и усы
Реклама
19:07
Притула угодил в антисемитский скандал на радио Видео
19:05
Когда на улице нужно надеть маску: в Минздраве назвали условие Видео
19:00
Врач из США раскрыла псевдо-полезные продукты, вызывающие высокое давление Видео
18:57
Жена экс-главы МОЗ Квиташвили умерла из-за халатности врачей Видео
18:45
Как смотреть ТВ в хорошем качестве и сколько это стоит
18:35
Рак кишечника: врачи определили симптом, который скорее всего указывает на болезнь Видео
18:34
Советник Ермака неожиданно подал в отставку​ Видео
18:32
В Украине ударят по пропаганде России на ТВ: детали нового законопроекта Видео
18:20
Больница под усиленной охраной: как лечат Зеленского в Феофании Видео
18:14
Mountain Breeеze в новом состав взорвали Сеть уникальным альбомом
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять