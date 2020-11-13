РФ сдала Армению: эксперт объяснил, кто выиграл после перемирия в Карабахе

Война за Нагорный Карабах / Скриншот

Война в Карабахе была противостоянием Турции России, а в результате перемирия победила Анкара, которая получила впервые за 75 лет, со времен Второй мировой войны, возможность влиять на политическую ситуацию на Южном Кавказе.

Как пишет военный эксперт Олег Жданов в материале на УНИАН, это – главнейшее достижение Турции, ведь за миротворцами РФ в Нагорном Карабахе будут присматривать турецкие наблюдатели.

"Наибольшие преференции получит все-таки Турция. Несмотря на то, что российский миротворческий контингент будет размещаться в Нагорном Карабахе, он будет локализован границами самого Карабаха. Лачинский коридор всего лишь 5 км шириной. Количество миротворцев и техники четко регламентировано: 1920 солдат, 90 БТР и 380 машин. Большой военной угрозы для Азербайджана эти силы не представляют. Зато финансовые затраты на содержание миротворческого контингента ложатся на Россию. Еще придется построить объездную дорогу вокруг Шуши, а также восстанавливать частично поврежденную в результате военных мероприятий, в первую очередь, мобилизации, экономику Армении. Все это будут российские деньги. Так что Россия получила еще одну головную боль", - уверен эксперт.

Он подчеркнул, что Турция получает сухопутный коридор, соединяющий с Азербайджаном, и никто его контролировать не будет, причем Россия будет отвечать за безопасность этого коридора.

"Думаю, в конечном итоге, Турция использует этот сухопутный коридор в том числе и для прокладки трубопроводов для нефти и газа из Средней Азии через Азербайджан в Турцию. Это – старая стратегия Эрдогана, предусматривающая превращение Турции в южный газовый и нефтяной хаб. Мало того, что Эрдоган решает вопрос, обходя территорию Российской Федерации, так Россия еще и будет все это охранять… А турецкие наблюдатели будут четко следить за выполнением Россией своих обязательств в плане обеспечения мира". - отметил Жданов.

Он не исключает, что Россия, по сути, "сдала" Армению из-за того, что премьер Никол Пашинян оказался у власти в Ереване не с подачи Путина.

Читайте такжеПеремирие под угрозой: в Турции назвали условие возобновления боев за Карабах"Россия, видимо, решила "убить всех зайцев одним выстрелом": сохранить хорошие отношения с Азербайджаном, дав ему возможность отвоевать Карабах, не поссориться с Турцией, получить ослабленную Армению, чтобы развернуть там контингент своих войск, т.е. усилить свое военное присутствие. И плюс – Россия получила возможность поменять политическое руководство Армении. Однако все получилось, как в "Божественной комедии" Данте, когда Бог распределял, кто за кем будет следить. Так вот, россияне забыли самое главное: за ними теперь будут следить турки. Так кто тогда бенефициар всей этой компании? Кто главный выгодополучатель? Турция и Азербайджан. По сути, руками Российской Федерации Турция отныне будет регулировать ситуацию на Южном Кавказе", - добавил эксперт.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах