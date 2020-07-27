Возвращение России в G7: в Германии дали жесткий ответ

Хайко Маас / @heiko.maas.98

Вопрос возможности возвращения России в состав G7 прокомментировал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Как подчеркнул он в интервью изданию Rheinische Post, на сегодняшний день Германия выступает против возвращения РФ в состав G7.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россию исключили из состава G7 после аннексии украинского Крыма, поэтому, когда речь идет об урегулировании ситуации в Украине, то обсуждаться должен и вопрос аннексированного Крыма.

По его словам, Германия придерживается принципа реализации Минских соглашений по Донбассу.

"Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России", - добавил Маас.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы Россия не вернулась в Большую семерку (G7) пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп провел телефонную беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и озвучил собственную идею о проведении саммита G7, на которую планировал пригласить еще несколько государств ‒ Россию, Австралию, Индию, Республику Корею.