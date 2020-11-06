Рискует все потерять: британец поставил на победу Трампа 5 миллионов ​

Банкир анонимно сделал ставку коэффициентом 2,85 в букмекерской конторе.
Британский бизнесмен поставил 5 миллионов долларов на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Как пишет газета The Sun, это самая крупная сумма, когда-либо и кем-либо проигранная на политических ставках.
Отмечается, в случаи победы Дональда Трампа, бизнесмен может получить более 14 миллионов долларов.
По данным издания, банкир анонимно сделал ставку коэффициентом 2,85 в букмекерской конторе на острове Кюрасао в Карибском море.
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Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.
Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:
- В США после завершения выборов президента вспыхнули массовые протесты и беспорядки с погромами на улицах. На протесты вышли в Портленде, Нью-Йорке, Фениксе, Лас-Вегасе, Миннеаполисе, Чикаго, Филадельфии и Балтиморе.
- Кандидату от Демократической партии Джо Байдену осталось одержать победу в штате Невада, чтобы победить на выборах в США. На данный момент у Байдена - 264 голоса выборщиков, Невада может дать еще шесть, которые нужны для победы. Если Байден их получит, то наберет минимально необходимые 270 голосов выборщиков.
- При этом в США задерживается подсчет голосов, которые американские избиратели отдали на выборах президента по почте. Почтовая служба США (USPS) должна доставить бюллетени в избирательные комитеты до субботы, 7 ноября.