Рискует все потерять: британец поставил на победу Трампа 5 миллионов ​

Выборы президента США / Reuters

Британский бизнесмен поставил 5 миллионов долларов на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Как пишет газета The Sun, это самая крупная сумма, когда-либо и кем-либо проигранная на политических ставках.

Отмечается, в случаи победы Дональда Трампа, бизнесмен может получить более 14 миллионов долларов.

По данным издания, банкир анонимно сделал ставку коэффициентом 2,85 в букмекерской конторе на острове Кюрасао в Карибском море.​

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Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020 3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​ Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата. ​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря. Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени. По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса. После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров. Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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