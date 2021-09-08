"Родители не против": по улицам Индии водили голых девочек с лягушками

С помощью голых детей общество пыталось вызвать дождь / pixabay.com

В Индии прилюдно раздели маленьких девочек. Таким образом в стране пытались вызвать дождь. Шесть девочек шагали по деревне полностью голыми.

Как пишет BBC News, что девочки бродили с деревянной палкой на плечах, к которой была привязана лягушка.

Более того, они останавливались у каждого двора и собирали зерно для кухни местного храма.

В администрации города заявили, что родители детей дали согласие на такой ритуал и даже сами приняли в нем участие.

"В таких случаях администрация может только информировать жителей деревни о тщетности подобных суеверий и объяснить им, что такая практика не приносит желаемых результатов", - отметили власти.

Однако Национальная комиссия Индии по вопросам защиты прав детей уже потребовала отчет от администрации округа, а полиция начала расследование дикого инцидента.

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