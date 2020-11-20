Роль Турции в Нагорном Карабахе: Франция бьет тревогу и выдвигает требование

Франция опасается, что Турция и Россия изолируют Запад от переговорного процесса в Нагорном Карабахе.
Официальный Париж призывает организовать международный контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. Во Франции опасаются, что Москва и Анкара договорятся о том, чтобы Запад был исключен из мирных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Как сообщает издание Euractiv, Франция, которая является одной из стран-председателей Минской группы ОБСЕ, в задачи которой входило разрешение конфликта в Нагорном Карабахе, опасается, что договоренности от 9 ноября, подписанные Арменией, Азербайджаном и Россией, приведут к размещению в регионе турецких войск.
Париж призывает к восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ с целью решения гуманитарных вопросов.
"Прекращение боевых действий должно позволить восстановить переговоры с целью защиты населения Нагорного Карабаха и обеспечения возврата десятков тысяч людей, которые покинули свои дома в последние недели в хороших условиях безопасности", - заявили в Офисе президента Франции Эммануэля Макрона после переговоров с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном.
Отмечается, что Франция призывала установить международное наблюдение над режимом прекращения огня в Карабахе, чтобы решить вопрос с возвращением беженцев и выводом иностранных боевиков из региона. Также должен был обсуждаться статус Нагорного Карабаха.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
В Париже полагают, что Россия и Турция могут повторить прецедент форума в Астане по урегулированию конфликта, который не учитывал интересы Запада, в ситуации с разрешением армяно-азербайджанского конфликта.
"Мы понимаем, что россияне обсуждают с турками возможную формулу, которую мы не хотим, которая воспроизводила бы Астанинский процесс разделения их ролей в этом чувствительном регионе. Мы не можем иметь с одной стороны Минск, а с другой - Астану. В какой-то момент россияне должны сделать выбор", - подчеркивает издание со ссылкой на французского чиновника, который рассказал об этом анонимно.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали 9 ноября соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Армения взяла на себя обязательства вывести войска из региона и отдать под контроль Азербайджана Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы Карабаха.
- На линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.
- В России 20 ноября заявили, что армия анклава НКР отступает с ранее контролируемых территорий.
- По мнению военного эксперта Владимира Копчака, Турция и Азербайджан будут бороться с влиянием России в Нагорном Карабахе и на Южном Кавказе. Они будут пытаться обеспечить присутствие турецкого военного контингента на новой линии разграничения в Карабахе.