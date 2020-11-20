Роль Турции в Нагорном Карабахе: Франция бьет тревогу и выдвигает требование

У Макрона призывают восстановить переговоры по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ / Reuters

Официальный Париж призывает организовать международный контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. Во Франции опасаются, что Москва и Анкара договорятся о том, чтобы Запад был исключен из мирных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает издание Euractiv, Франция, которая является одной из стран-председателей Минской группы ОБСЕ, в задачи которой входило разрешение конфликта в Нагорном Карабахе, опасается, что договоренности от 9 ноября, подписанные Арменией, Азербайджаном и Россией, приведут к размещению в регионе турецких войск.

Париж призывает к восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ с целью решения гуманитарных вопросов.

"Прекращение боевых действий должно позволить восстановить переговоры с целью защиты населения Нагорного Карабаха и обеспечения возврата десятков тысяч людей, которые покинули свои дома в последние недели в хороших условиях безопасности", - заявили в Офисе президента Франции Эммануэля Макрона после переговоров с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном.

Отмечается, что Франция призывала установить международное наблюдение над режимом прекращения огня в Карабахе, чтобы решить вопрос с возвращением беженцев и выводом иностранных боевиков из региона. Также должен был обсуждаться статус Нагорного Карабаха.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

В Париже полагают, что Россия и Турция могут повторить прецедент форума в Астане по урегулированию конфликта, который не учитывал интересы Запада, в ситуации с разрешением армяно-азербайджанского конфликта.

"Мы понимаем, что россияне обсуждают с турками возможную формулу, которую мы не хотим, которая воспроизводила бы Астанинский процесс разделения их ролей в этом чувствительном регионе. Мы не можем иметь с одной стороны Минск, а с другой - Астану. В какой-то момент россияне должны сделать выбор", - подчеркивает издание со ссылкой на французского чиновника, который рассказал об этом анонимно.

Конфликт в Нагорном Карабахе