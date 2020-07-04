Путина выбрали лидером новой партии в России

Роман Путин / party-npk.ru

Романа Путина, который является двоюродным племянником президента РФ Владимира Путина, выдвинули на должность главы политической организации Народ против коррупции.

Как сообщается на сайте партии, на съезде 5 июля Романа Путина планируют назначить лидером партии.

Отмечается, что он имеет "большой опыт общественной и политической деятельности", является эффективным предпринимателем, потому под его руководством партия "получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности".

Отметим, что Роман Путин является бывшим сотрудником ФСБ, Он также занимался бизнесом.

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