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Путина выбрали лидером новой партии в России

Романа Путина планируют назначить лидером партии Народ против коррупции.

4 июля 2020, 21:24
Роман Путин
Роман Путин / party-npk.ru

Романа Путина, который является двоюродным племянником президента РФ Владимира Путина, выдвинули на должность главы политической организации Народ против коррупции.

Как сообщается на сайте партии, на съезде 5 июля Романа Путина планируют назначить лидером партии.

Отмечается, что он имеет "большой опыт общественной и политической деятельности", является эффективным предпринимателем, потому под его руководством партия "получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности".

Отметим, что Роман Путин является бывшим сотрудником ФСБ, Он также занимался бизнесом.

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Напомним, в России вступили в силу поправки в Конституцию, предусматривающие "обнуление" президентских сроков Владимира Путина.

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