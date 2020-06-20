Историк пояснил, зачем Путин обвиняет Польшу в начале Второй мировой войны

Россия и Польша - зачем Путин выступил против поляков / "Колокол России"

Последняя статья президента России Владимира Путина о мере вины Польши во Второй мировой войне, которую уже осудило правительство Польши, украинский историк Владимир Вятрович объяснил двумя причинами.

Во-первых, это ответ РФ на польские обвинения России в переписывании истории. А, во-вторых, это часть российской пропаганды. Именно поэтому российский лидер в статье "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" выдвигает тезис: "Польша, преследуя свои интересы, всеми силами препятствовала созданию системы коллективной безопасности в Европе".

"Такое внимание к Польше имеет две причины. С одной стороны, Польша неоднократно обвиняла Россию в переписывании истории, польские историки настаивают на том, что Вторая мировая война началась с пакта Молотова-Риббентропа и раздела Польши Советским Союзом и нацистской Германией", – пояснил Вятрович в комментарии Обозревателю.

С другой стороны, месседж, что Польши "сама виновата" в начале Второй мировой войны – один из главных тезисов нынешней российской пропаганды.

"…мол, "пакт Молотова-Риббентропа – это не так плохо, это вынужденный шаг" и другие", – пояснил эксперт.

Ранее в РФ "наехали" на Польшу из-за Второй мировой войны. В МИД РФ уверены, что в Польше развернули информационную кампанию против Москвы.

Как ранее сообщал Главред, руководитель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова руководителя правящей партии Право и справедливость Ярослава Качиньского о репарациях за преступления СССР во времена Второй мировой войны являются "антироссийской агонией и конвульсиями от бессилия".