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Россия намерена заменить Лукашенко: журналист объяснил визит Лаврова в Беларусь

29 ноября 2020, 00:55

Визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова Кремль решил напомнить Лукашенко о долгах, считает Илья Добротвор.

Александр Лукашенко
Россия пока не знает, кем заменить Лукашенко - журналист / Белта

Кремль готов заменить Александра Лукашенко на посту президента Беларуси, однако нет подходящей кандидатуры. Визит министра иностранных дел Сергея Лаврова продиктован тем, что в Москве решили напомнить главе РБ об обещаниях по конституционной реформе.

Об этом заявил белорусский журналист Илья Добротвор в эфире телеканала Украина 24, комментируя приезд главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Минск.

По его словам, режим Лукашенко до сих пор находится при власти не потому, что ему помогает Россия. В Москве намерены заменить действующего белорусского главу государства, однако вариантов на данный момент нет.

При этом визит Лаврова указывал на проверку Россией того, как Лукашенко выполняет обещания по внесению изменений в Конституцию Беларуси.Читайте такжеЗахват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявление

"Скорее, нет. Россия, скорее, готова его поменять, просто не знает, на кого. Это очень было заметно по визиту Лаврова. Лукашенко как мальчик там сидел – как будто приехал ревизор. А если взять риторику 90-х, которую сейчас любит использовать Лукашенко – как будто приехал браток напомнить о долгах каких-то. И он там с краю тихо напоминал про какую-то дружбу, братство. Но, тем не менее, он вернулся к тому, о чем забыл, к изменениям в конституцию, о которых в последнее время не вспоминал. Начал говорить, что не держится за власть, вспомнил, что "кругом враги", и только Россия ему помогает", - подчеркнул Илья Добротвор.

Александр Лукашенко новости

  • Белорусский глава государства Александр Лукашенко 27 ноября сделал заявление о том, что власть готова провести конституционную реформу. Однако ее реализация будет выполнена таким образом, чтобы действующую вертикаль власть не возглавил потенциально опасный для страны политик.
  • Лукашенко также рассказал, что Конституцию он меняет не для того, чтобы остаться у власти. Как утверждает политик, при новом общественном договоре он уже не будет президентом страны.
  • Лукашенко обнародовал "сводки КГБ" и рассказал о том, как Польша якобы призывала НАТО создать специальную армию для борьбы с правящим белорусским режимом.

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