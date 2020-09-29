Россия намеревается ввести миротворцев в Нагорный Карабах – политолог

Не исключено, что Россия использует противоречия в отношениях Баку и Еревана, считает Владимир Фесенко.
В среде российских экспертов активно обсуждается идея ввода миротворческого контингента России в Нагорный Карабах. Кремлю может быть выгоден армяно-азербайджанский конфликт, в котором Москва способна выступить посредником.
Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, Россия имеет серьезные военные отношения с Арменией, и поэтому в случае возможного обращения Еревана за помощью, Москва может ввести свой миротворческий контингент в Нагорный Карабах.
"Россия поставляла оружие Армении, там есть российская военная база, так что военные отношения с Арменией достаточно мощные. Россия может играть на противоречиях между Азербайджаном и Арменией, поддерживая напряжение в регионе, чтобы быть посредником. Сейчас в экспертных кругах России активно обсуждают идею российских голубых касок", - заявил Фесенко.Читайте такжеЭрдоган сделал жесткое заявление о России, США и Франции из-за Нагорного Карабаха
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанский военный конфликт вспыхнул с новой силой утром, 27 сентября. Стороны выдвинули ряд обоюдных обвинений в адрес друг друга в связи с нарушением режима прекращения огня. В Баку заявили о начале контрнаступательной операции.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Нагорный Карабах принадлежит азербайджанскому государству, поэтому Баку намерен восстановить историческую справедливость.
- Его поддержал президент Турции Реджеп Эрдоган. По словам турецкого главы государства, Армения должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха, после чего на Южном Кавказе снова воцарится мир.
- Алиев в ходе разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем подчеркнул, что война между Азербайджаном и Арменией закончится только после деоккупации Нагорного Карабаха.
- В Армении заговорили о признании независимости Нагорного Карабаха. Как утверждают в Ереване, это случится в том случае, если Азербайджан и Турция начнут наступление на непризнанную НКР.