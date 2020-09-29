Россия намеревается ввести миротворцев в Нагорный Карабах – политолог

О миротворческой помощи Россию может попросить Армения - политолог / pravda-tv.ru

В среде российских экспертов активно обсуждается идея ввода миротворческого контингента России в Нагорный Карабах. Кремлю может быть выгоден армяно-азербайджанский конфликт, в котором Москва способна выступить посредником.

Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Россия имеет серьезные военные отношения с Арменией, и поэтому в случае возможного обращения Еревана за помощью, Москва может ввести свой миротворческий контингент в Нагорный Карабах.

"Россия поставляла оружие Армении, там есть российская военная база, так что военные отношения с Арменией достаточно мощные. Россия может играть на противоречиях между Азербайджаном и Арменией, поддерживая напряжение в регионе, чтобы быть посредником. Сейчас в экспертных кругах России активно обсуждают идею российских голубых касок", - заявил Фесенко.Читайте такжеЭрдоган сделал жесткое заявление о России, США и Франции из-за Нагорного Карабаха

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